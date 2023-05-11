"Не бункерний": психолог розповів, хто із двійників Путіна був на параді 9 травня (відео)

За словами кандидата психологічних наук Дмитра Попова, на урочистостях у Москві був не той "клон" російського президента, який зазвичай зустрічається із лідерами країн. Експерт переконаний, що главам республік "підсунули" двійника.

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На параді в Москві на честь 9 травня виступав та зустрічався з лідерами республік СНД двійник російського президента Володимира Путіна. Про це 10 травня в ефірі "24 каналу" заявив кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

"Я дуже уважно вивчав появу "Путіних" 22-го та 23-го року 9 травня та "Путіних" в іншому вимірі. Я скажу, що я давав прогноз на одному зі ЗМІ, що буде той же Путін, який був у 2022 році на цьому параді. Так і сталося", — розповів Попов.

За словами експерта, востаннє цей двійник публічно з'являвся на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

"Це "балакун", це не "бункерний". Він не виступав перед Федеральними зборами у Гостинному дворі, він не був у Маріуполі, він не був у Криму. Цей "примірник" був на переговорах у Тегерані з лідерами Ірану, коли уклали цей проклятий договір щодо "Шахедів", — додав Попов.

Психолог також зазначив, що двійник Путіна за рік помітно постарів, проте рухається краще, ніж "бункерний варіант". За словами Попова, цей двійник раніше зустрічався з міністром оборони Китаю.

Також психолог проаналізував емоції двійника, який морщився та прикушував губу під час параду. Попов переконаний, що на його обличчі чітко читаються тривожність та страх, але ніяк не почуття провини.

Про те, що йдеться про двійника, говорить також і те, що поряд знаходилися люди похилого віку. "Бункерний варіант" не допускає таких зустрічей без цілого ряду карантинних заходів. Тому, на думку Попова, лідерам країн СНД, які приїхали на парад, "підсунули" двійника.

"Це лідери "другорядних" країн, при всій повазі навіть до Казахстану. Росіяни, напевно, досі вважають себе другою країною світу, можливо і першою. Тому цих лідерів використовували саме як захист, не як лідерів. Тому до них ставлення було дуже бридке. До того ж їх навіть принизила ведуча параду, яка сказала, — "лідери братніх республік", а не суверенних країн", — зазначив Попов.

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Що буде з двійниками Путіна після поразки Росії

Психолог Дмитро Попов висловив припущення, що після поразки Росії у війні з Україною двійники президента РФ просто зникнуть і залишиться лише один, якого показово відвезуть до Гааги на трибунал.

Як зазначив експерт, Захід має інструменти, які дозволяють розрізнити двійників від справжнього Путіна.

Нагадаємо, 11 травня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що сумнівається в тому, що ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі, виписаний на ім'я російського президента Володимира Путіна, буде застосований. Пєсков згадав про ядерний статус РФ і сказав, що є деякі країни, які мають дуже сильний дефіцит суверенітету.

Нагадаємо також, 11 травня посол з особливих доручень Антон Кориневич заявив, що, крім президента РФ, Україна очікує побачити на лаві підсудних Сергія Лаврова та Михайла Мішустіна. Але на російських пропагандистів, за словами посла, переслідування суду не поширюється.