Безплатне життя в розкішному особняку: в Австралії сім'я шукає няню для кішки (скриншот)

Сім'я з Дабл Бей виявила побажання, щоб їх ідеальним кандидатом була людина з досвідом догляду за кішками, а також мала пристрасть до тварин і "глибоке розуміння їхніх потреб".

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В Австралії заможна сім'я з Дабл Бей пропонує безплатне проживання в розкішному маєтку в Сіднеї та винагороду людині, яка піклуватиметься про їхню кішку. Про це пише Ladbible.

Сім'я шукає няню на повний робочий день, яка опікуватиметься їхнім улюбленцем цілодобово. В оголошенні про вакансію, опубліковану на сайті Seek, підкреслюється, що це унікальна можливість присвятити себе повністю турботі та любові до однієї кішки. На цю посаду потрібна людина, яка готова проживати в будинку та працювати повний робочий день.

Кандидату нададуть власну кімнату та всі зручності у чудовому будинку. Враховуючи, що це робота з проживанням, вакансія підходить лише для тих, хто не має свого домашнього вихованця.

Сім'я з Дабл Бей виявила побажання, щоб їх ідеальним кандидатом була людина з досвідом догляду за кішками, а також мала пристрасть і "глибоке розуміння їхніх потреб".

Багато людей писали, що це вакансія їхніх мрій, однак знайшлися і ті, хто сприйняв оголошення дивним Фото: Ladbible

Багато людей писали, що це вакансія їхньої мрії, однак знайшлися і ті, хто сприйняв оголошення дивним.

"Це включає дрімоту, коли дрімає кішка? Якщо серйозно, то їм було б дешевше взяти інше кошеня. Цікаво, навіщо вони завели кішку, якщо платять комусь іншому, щоб він усе з нею робив", — написав один із користувачів. сайту.

Раніше Фокус писав, що сімейна пара дозволила собаці вибрати ім'я дитини. Золотистий ретривер Бо зіграв велику роль у найважливіших подіях життя Еріка та Френк Дерізе. Собака йшов з ними до вівтаря на їхньому весіллі, вгадував стать майбутньої дитини і навіть вибирав ім'я для малюка.

Також повідомлялося, що чоловік купив будинок не підозрюючи про "таємний" басейн у саду. Якось після сильного дощу Джон Рейнольдс повернувся до свого нового будинку і виявив, що тепер він має величезний басейн на задньому дворі.