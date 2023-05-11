Бесплатная жизнь в роскошном особняке: в Австралии семья ищет няню для кошки (скриншот)

Семья из Дабл Бэй выразила предпочтение, чтобы их идеальным кандидатом был человек с опытом ухода за кошками, а также обладал страстью к животным и "глубоким пониманием их потребностей".

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В Австралии состоятельная семья из Дабл Бэй предлагает бесплатное проживание в роскошном поместье в Сиднее и вознаграждение человеку, который будет заботиться об их кошке. Об этом пишет Ladbible.

Семья ищет няню на полный рабочий день, которая будет заботиться об их питомце круглосуточно. В объявлении о вакансии, опубликованном на сайте Seek, подчеркивается, что это уникальная возможность посвятить себя полностью заботе и любви к одной кошке. На эту должность требуется человек, готовый проживать в доме и работать полный рабочий день.

Кандидату предоставят собственную комнату и все удобства в прекрасном доме. Учитывая, что это работа с проживанием, вакансия подходит только для тех, кто не имеет своего домашнего питомца.

Семья из Дабл Бэй выразила предпочтение, чтобы их идеальным кандидатом был человек с опытом ухода за кошками, а также обладал страстью и "глубоким пониманием их потребностей".

Многие люди писали, что это вакансия их мечты, однако нашлись и те кто воспринял объявление странным Фото: Ladbible

Многие люди писали, что это вакансия их мечты, однако нашлись и те кто воспринял объявление странным.

"Это включает в себя дремоту, когда дремлет кошка? Если серьезно, то им было бы дешевле взять другого котенка. Интересно, зачем они завели кошку, если платят кому-то другому, чтобы он все с ней делал", — написал один из пользователей сайта.

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