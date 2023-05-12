Вкрала комерційну таємницю: колишня співробітниця Coca-Cola хотіла запустити своє виробництво

Шеннон Ю скопіювала технологію, що стосується пластикових вкладок товщиною 2 мікрони, які використовувалися в металевих банках. Експерти оцінили цю технологію у $120 млн.

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59-річна вчена-хімік Сяоронг Ю, також відома як Шеннон Ю, була засуджена до 14 років позбавлення волі та оштрафована на суму в $200 000 за скоєння шпигунства та крадіжку комерційної таємниці корпорації Coca-Cola. Про це пише NextShark.

У період з 2012 по 2017 роки жінка разом з іншим співробітником працювала в компанії Coca-Cola, маючи доступ до інформації про хімічні розробки.

Після звільнення вона завантажила конфіденційні дані на флеш-накопичувач і спробувала продати їх у Китаї. Крім того, вона отримала значні гранти від китайського уряду на організацію виробництва бляшанок, аналогічних банкам Coca-Cola.

Вирок було винесено у 2022 році, проте інформація про нього стала відома лише недавно Фото: UPI

Шеннон Ю скопіювала технологію, що стосується пластикових вкладок товщиною 2 мікрони, які використовувалися в металевих банках для Coca-Cola. Експерти оцінили цю технологію в $120 млн, оскільки вона дозволяє знизити втрату аромату напою та запобігти корозії контейнера.

Китаянка була звинувачена в змові з крадіжки комерційної таємниці, змові з економічного шпигунства, зберіганні вкрадених комерційних секретів, економічному шпигунстві та шахрайстві з використанням електронних засобів. Вирок було винесено у 2022 році, проте інформація про нього стала відома лише нещодавно.

Раніше Фокус писав, що у США змінили культове лого Нью-Йорка. Оригінальний логотип був створений у 1977 році графічним дизайнером Мілтоном Глейзером, коли місто та штат боролися з високою злочинністю, бюджетними проблемами та іншими труднощами. Нова кампанія спрямована на відновлення Великого яблука від наслідків пандемії.

Також повідомлялося, що найбагатша людина Азії планує повернути популярний напій. Campa Cola, популярне індійське газування 1970-х років, має бути перезапущене цього літа після того, як індійський мільярдер Мукеш Амбані придбав бренд у серпні минулого року.