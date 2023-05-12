У США "підводні вибухи" страшно налякали собаку, що плавав: це були ламантини (відео)

Ролик, який завірусився в мережі, набрав понад 100 тисяч переглядів. Власниця була налякана подією, адже на мить втратила улюбленця з поля зору.

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По мережі почало вірусуватися відео із собакою, який вирішив скупатися у водоймi. Раптом вiн був сильно наляканий через інших тварин, які пропливали повз. Опублікований ролик був на YouTube-каналі ViralHog.

Перехожі почали знімати на відео пса, який спокійно плавав біля берега і нічого не віщувало лиха. Після цього його стривожили сильні сплески, що на кадрі нагадують підводні вибухи.

Кілька хвилин собака не розумів, що відбувається і через переляк почав тікати настільки швидко, наскільки це було можливо. Власниця, яка була неподалік, навіть перестала його бачити на мить.

Все закінчилося благополучно, на щастя, і домашній улюбленець відбувся лише переляком.

Зрештою з'ясувалося, що "підводні вибухи", яких так злякався собака — лише стадо інших тварин — ламантинів. Це травоїдні істоти, які здебільшого проживають на мілководді та харчуються водною рослинністю.

Виходячи з цього, можна зробити висновки, що собаці, який опинився на їхньому шляху, нічого не загрожувало. Ролик, що завірусився в мережі, набрав вже понад 100 тисяч переглядів, а зняли його в штаті Алабама, що в Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, 12 травня повідомлялося, що найстаріший собака у світі відсвяткує свій день народження. На заході буде понад сто гостей. 38-річний власник пса бачить у ньому зв'язок із померлими родичами і називає єдиним у своєму роді.

11 травня повідомлялося, що сімейна пара дозволила собаці обрати ім'я дитини. Золотистий ретрівер Бо є невід'ємною частиною життя для сім'ї, тому всі важливі рішення вони приймають разом.