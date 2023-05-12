В США "подводные взрывы" страшно напугали плавающую собаку: это были ламантины (видео)

Ролик, который завирусился в сети, набрал уже свыше 100 тысяч просмотров. Хозяйка была напугана произошедшим, ведь на мгновенье потеряла питомца из поля зрения.

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По сети начало вируситься видео с собакой, которая решила искупаться в море. Внезапно она была сильно напугана из-за других животных, которые проплывали мимо. Опубликован ролик был на YouTube-канале ViralHog.

Прохожие начали снимать на видео пса, который спокойно плавал возле берега и ничего не предвещало беды. После этого его встревожили сильные всплески, которые на кадре напоминают подводные взрывы.

Несколько минут собака не понимала, что происходит и из-за испуга начал убегать настолько быстро, на сколько это было возможно. Хозяйка, которая была неподалеку, даже перестала его видеть на мгновенье.

Все закончилось благополучно, к счастью, и домашний питомец отделался лишь испугом.

В результате оказалось, что "подводные взрывы", которых так испугалась собака — всего лишь стадо других животных — ламантинов. Это травоядные существа, которые в большинстве своем проживают на мелководье и питаются водной растительностью.

Исходя из этого, можно сделать выводы, что собаке, которая оказалась на их пути, ничего не угрожало. Завирусившийся в сети ролик набрал уже свыше 100 тысяч просмотров, а сняли его в штате Алабама, что в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, 12 мая сообщалось, что самая старая собака в мире отметит свой день рождения. На мероприятии будет присутствовать более ста гостей. 38-летний владелец пса видит в нем связь с умершими родственниками и называет единственным в своем роде.

11 мая сообщалось, что семейная пара позволила собаке выбрать имя ребенка. Золотистый ретривер Бо для семьи является неотъемлемой частью жизни, поэтому все важные решения они принимают вместе.