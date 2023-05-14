Може падати навіть сніг: у Дубаї відкриється вулиця, на якій "завжди" йде дощ (фото)

Завдяки інтегрованій системі клімат-контролю в будинках, розташованих на вулиці, з "неба" можуть падати не лише краплі дощу, а й сніжинки.

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У Дубаї незабаром планують відкрити вулицю, де люди зможуть щодня насолоджуватися прогулянками під дощем. Про це пише Khaleej Times.

Вулиця має довжину один кілометр і зараз знаходиться в процесі будівництва. Дизайнери розмістили на ній невеликі закруглені навіси у червоно-білий горошок у французькому стилі. Температура на цій вулиці буде контрольована, встановлена на позначці 27 градусів Цельсія, вологість повітря становитиме 60%, а швидкість вітру досягатиме п'яти кілометрів на годину.

Завдяки інтегрованій системі клімат-контролю в будинках, розташованих на вулиці, з "неба" падатимуть не лише краплі дощу, а й сніжинки. Видання зазначає, що ця вулиця подарує мешканцям та гостям міста європейську атмосферу.

Для доступу до цієї вулиці необхідно пройти через курортний готель із рестораном Фото: Khaleej Times

Для доступу до цієї вулиці необхідно пройти через курортний готель із рестораном. Щоб насолодитися дощовою погодою, відвідувачі повинні замовити щось із меню або забронювати номер.

Раніше Фокус писав, що жінка розповіла про найменший будинок у Британії. Будівля з торцевою терасою на набережній визнана надто маленькою для проживання. У ній є залізне ліжко, раковина, але немає туалету. Будинок зберігся у тому вигляді, в якому був понад 100 років тому.

Також повідомлялося, що ютубер скупив усі будинки на своїй вулиці для друзів та родини. MrBeast (Джиммі Дональдсон) став відомий завдяки своїм незвичайним відеоматеріалам, в яких він витрачає гроші на добрі вчинки.