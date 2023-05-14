Подарунок на новосілля: жінка купила будинок в іпотеку та виграла 1 млн доларів (відео)

Через тиждень після оформлення іпотеки на свій перший будинок Патріція Сіммонс купила лотерейний білет, який виявився щасливим.

Related video

Патріція Сіммонс із Грінсборо, штат Північна Кароліна (США), вперше придбала будинок в іпотеку. Через тиждень після цього жінка купила лотерейний білет та виграла 1 мільйон доларів. Про це пише UPI.

Американка, яка працює помічницею по будинку, сказала, що, купуючи житло, вона дуже спочатку турбувалася про те, що доведеться щомісяця виплачувати іпотеку, але тепер виграш в 1 мільйон доларів допоможе їй сплатити суму за новий будинок.

Патриція купила свій щасливий білет Millionaire Maker за 30 доларів у магазині Fairway One Stop на вулиці South Elm Eugene Street у Грінсборо.

"Відтоді я перебуваю в шоці. Я просто заціпеніла. Я просто дивилася на нього. Це було нереально — побачити таке", — згадує переможниця.

Сіммонс розповіла, що її чоловік не повірив їй, коли вона зателефонувала і повідомила йому новину.

"Він сказав, що я просто жартую, він хотів побачити білет", — сміється американка.

Коли Сіммонс приїхала за виграшем, їй запропонували два варіанти отримання призу. У вигляді ануїтету у розмірі 50 000 доларів протягом 20 років або одноразової суми 600 000 доларів. Вона вибрала другий варіант. Після всіх необхідних утримань податків штату та федеральних податків, Патриція отримала $427,509.

Подивіться на відео нижче, як Сіммонс отримує свій чек разом із сім'єю.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Також повідомлялося, що у США чоловік виграв довічний приз у лотереї. Флойд Ворстлер отримав джекпот у Lucky For Life через 9 місяців після розіграшу після того, як двічі забув про свій виграшний білет.