15 років отримував зарплатню на лікарняному: у Британії чоловік подав до суду на роботодавця

Ієн Кліффорд звернувся до суду з трудових спорів щодо дискримінації з інвалідності. Чоловік був упевнений, що його план медичного обслуговування не враховував усіх обставин, до яких може потрапити людина.

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У Великій Британії Іен Кліффорд, який перебуває на лікарняному з 2008 року, подав до суду на свого роботодавця за дискримінацію, оскільки йому не підвищили зарплатню. Про це пише Telegraph.

Високопоставлений співробітник ІТ-відділу працює в технологічному гіганті IBM, але останні 15 років він хворіє. Згідно з його профілем у LinkedIn, він знаходиться на лікарняному з 2013 року.

Британець стверджує, що став жертвою дискримінації з інвалідності, оскільки його зарплату ніколи не було збільшено за 15 років його відсутності на роботі. За планом медичного обслуговування IBM IT-фахівець отримує понад 54 000 фунтів стерлінгів (2 495 667 гривень) на рік і гарантовано отримуватиме цю зарплату до 65 років. Проте працівник стверджує, що план медичного обслуговування не враховує всіх обставин, у які може потрапити людина, оскільки його зарплата згодом зменшилась через інфляцію.

Іен Кліффорд уперше пішов на лікарняний у вересні 2008 року Фото: LinkedIn

Кліффорд уперше пішов на лікарняний у вересні 2008 року, і все залишалося, як і раніше, до 2013 року, поки він не вирішив подати скаргу. Прислухавшись до неї, IBM запропонувала йому компромісну угоду, за якою його було включено до плану компанії з інвалідності, щоб його не звільнили. Згідно з цим планом, людина, яка не може працювати, не звільняється, але залишається співробітником і "не зобов'язана працювати".

За планом працівник має право до одужання, виходу на пенсію чи смерті, якщо вона настане раніше, одержувати 75% від обумовленого заробітку. З 2013 року Кліффорду мали платити 54 000 фунтів (2 495 667 гривень) на рік після вирахування 25%. Він був розрахований на 30 років, поки чоловік не досяг пенсійного віку 65 років.

IMB — один з найбільших у світі виробників та постачальників апаратного та програмного забезпечення Фото: Free Press Journal

У лютому 2022 року британець звернувся до суду з трудових питань щодо дискримінації з інвалідності.

"Сенс плану полягав у тому, щоб дати гарантії співробітникам, які не здатні працювати. Цього не можна було досягти, якщо виплати будуть заморожені назавжди", — заявив незадоволений співробітник компанії.

Проте все пішло не так як того хотів Кліффорда, оскільки трудовий трибунал відхилив його претензії, при цьому суддя сказав, що йому було надано "дуже суттєву вигоду" та сприятливе ставлення.

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