15 лет получал зарплату на больничном: в Британии мужчина подал в суд на работодателя

Иэн Клиффорд обратился в суд по трудовым спорам по поводу дискриминации по инвалидности. Мужчина был уверен, что его план медицинского обслуживания не учитывал всех обстоятельств, в которые может попасть человек.

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В Великобритании Иэн Клиффорд, находящийся на больничном с 2008 года, подал в суд на своего работодателя за дискриминацию, поскольку ему не повысили зарплату. Об этом пишет Telegraph.

Высокопоставленный сотрудник ИТ-отдела работает в технологическом гиганте IBM, но последние 15 лет он болеет. Согласно его профилю в LinkedIn, он находится на больничном с 2013 года.

Британец утверждает, что стал жертвой дискриминации по инвалидности, поскольку его зарплата ниразу не была увеличена за 15 лет его отсутствия на работе. По плану медицинского обслуживания IBM IT-специалист получает более 54 000 фунтов стерлингов (2 495 667 гривен) в год и гарантированно будет получать эту зарплату до 65 лет. Однако работник утверждает, что план медицинского обслуживания не учитывает всех обстоятельств, в которые может попасть человек, поскольку его зарплата со временем уменьшилась из-за инфляции.

Иэн Клиффорд впервые ушел на больничный в сентябре 2008 года Фото: LinkedIn

Примечательно, что Клиффорд впервые ушел на больничный в сентябре 2008 года, и все оставалось по-прежнему до 2013 года, пока он не решил подать жалобу. Прислушавшись к ней, IBM предложила ему компромиссное соглашение, по которому он был включен в план компании по инвалидности, чтобы его не уволили. Согласно этому плану, человек, который не может работать, не увольняется, но остается сотрудником и "не обязан работать".

По плану работник имеет право до выздоровления, выхода на пенсию или смерти, если она наступит раньше, получать 75% от оговоренного заработка. С 2013 года Клиффорду должны были платить 54 000 фунтов (2 495 667 гривен) в год после вычета 25%. Он был рассчитан на 30 лет, пока мужчина не достиг пенсионного возраста в 65 лет.

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В феврале 2022 года британец обратился в суд по трудовым спорам по поводу дискриминации по инвалидности.

"Смысл плана заключался в том, чтобы дать гарантии сотрудникам, не способным работать. Этого нельзя было достичь, если бы выплаты были заморожены навсегда", — заявил недовольный сотрудник компании.

Однако все пошло не по плану Клиффорда, поскольку трудовой трибунал отклонил его претензии, при этом судья сказал, что ему была предоставлена "очень существенная выгода" и благоприятное отношение.

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