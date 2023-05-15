Підняв руки вгору: чоловік вижив після того, як поліцейські вистрілили в нього 47 разів

Помічники шерифа відкрили вогонь по автомобілю Тревора Маллінакса всього через кілька секунд після того, як прибули на місце події. Стрілянина тривала всього п'ять секунд, внаслідок чого лобове скло було пронизане кульовими отворами.

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У США Тревор Маллінакс подав до суду на офіс шерифа в штаті Південна Кароліна, стверджуючи, що помічники шерифа вистрілили в нього близько 50 разів, коли він мав проблеми з психічним здоров'ям. Чоловік мав рушницю на колінах, але його руки були підняті. Про це пише ABC News.

Американець вижив після того, як у травні 2021 року співробітники поліції відкрили стрілянину і влучили в нього дев'ять разів, отримавши три поранення в голову.

Видання зазначає, що чотири помічники шерифа почали стріляти лише за кілька секунд після того, як прибули на місце події та кілька разів крикнули "Руки!". Стрілянина тривала всього п'ять секунд, внаслідок чого лобове скло пікапа було зрешечене кульовими отворами.

"Ці офіцери вийшли надвір, як ковбої Джона Вейна. Вони вийшли туди як стрілки", — сказав адвокат Джастін Бамберг.

47 пострілів було зроблено за п'ять секунд Фото: climate

47 пострілів було зроблено за п'ять секунд, згідно зі звітом Відділу охорони правопорядку штату про перестрілку.

"Ви не ескадрон смерті. Ви повинні намагатися допомогти людям, навіть якщо вам доводиться стріляти в них. Вони надягають наручники на цю людину з трьома кульовими отворами в голові, а потім надягають наручники на його маму. Поводяться з нею як зі злочинницею. Це було огидно", — заявив адвокат.

Тревор Маллінакс був єдиною людиною, якій були пред'явлені звинувачення у стрільбі у 2021 році. На момент стрілянини на чоловіка було вже видано ордер на арешт за іншим звинуваченням, але його адвокати сказали, що звинувачення у крадіжці зі зломом було знято, і жодних судових документів щодо нього немає.

Мати Тревора сказала, що минуло кілька годин, перш ніж їй повідомили, що її син вижив після стрілянини. Вона сказала, що більше не може вірити в те, що поліція робить щось правильно. Вона згадує стрілянину щоразу, коли заплющує очі, і здригається щоразу, коли бачить поліцейський автомобіль.

Раніше Фокус писав, що у США чоловіка в костюмі пива заарештовано за керування у нетверезому стані. Коли водій автомобіля вийшов для проходження тесту на тверезість, на ньому був костюм пивної банки Bud Light.

Також повідомлялося, що працівника готелю Hilton заарештовано за те, що він посмоктав пальці ніг постояльця. Під час розслідування поліція Нешвілла з'ясувала, що Девід Ніл, який на той час працював нічним менеджером, зробив ключ-карту і увійшов до номера постояльця. Прокинувшись, гість виявив, що працівник готелю смокче пальці його ноги.