Поднял руки вверх: мужчина выжил после того, как полицейские выстрелили в него 47 раз

Помощники шерифа открыли огонь по автомобилю Тревора Маллинакса всего через несколько секунд после того, как прибыли на место происшествия. Стрельба продолжалась всего пять секунд, в результате чего лобовое стекло было изрешечено пулевыми отверстиями.

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В США Тревор Маллинакс подал в суд на офис шерифа в штате Южная Каролина, утверждая, что помощники шерифа выстрелили в него около 50 раз, когда он испытывал проблемы с психическим здоровьем. У мужчины было ружье на коленях, но его руки были подняты. Об этом пишет ABC News.

Американец выжил после того, как в мае 2021 года сотрудники полиции открыли стрельбу и попали в него девять раз, получив три ранения в голову.

Издание отмечает, что четыре помощника шерифа начали стрелять всего через несколько секунд после того, как прибыли на место происшествия и несколько раз крикнули "Руки!". Стрельба продолжалась всего пять секунд, в результате чего лобовое стекло пикапа было изрешечено пулевыми отверстиями.

"Эти офицеры вышли на улицу, как ковбои Джона Уэйна. Они вышли туда как стрелки", — сказал адвокат Джастин Бамберг.

47 выстрелов было сделано за пять секунд Фото: ABC News

47 выстрелов были сделаны за пять секунд, согласно отчету Отдела охраны правопорядка штата о перестрелке.

"Вы не эскадрон смерти. Вы должны пытаться помочь людям, даже если вам приходится стрелять в них. Они надевают наручники на этого человека с тремя пулевыми отверстиями в голове, а затем надевают наручники на его маму. Обращаются с ней как с преступницей. Это было отвратительно", — заявил адвокат.

Тревор Маллинакс был единственным человеком, которому были предъявлены обвинения в стрельбе в 2021 году. На момент стрельбы на мужчину был уже выдан ордер на арест по другому обвинению, но его адвокаты сказали, что обвинение в краже со взломом было снято, и никаких судебных документов по нему нет.

Мать Тревора сказала, что прошло несколько часов, прежде чем ей сообщили, что ее сын выжил после стрельбы. Она сказала, что больше не может верить в то, что полиция поступает правильно. Она вспоминает стрельбу каждый раз, когда закрывает глаза, и вздрагивает каждый раз, когда видит полицейский автомобиль.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина в костюме пива арестован за вождение в нетрезвом виде. Когда водитель автомобиля вышел для прохождения теста на трезвость, на нем был одет костюм пивной банки Bud Light.

Также сообщалось, что работник отеля Hilton арестован за то, что пососал пальцы ног постояльца. В ходе расследования полиция Нэшвилла выяснила, что Дэвид Нил, работавший в то время ночным менеджером, сделал ключ-карту и вошел в номер постояльца. Проснувшись, гость обнаружил, что работник отеля сосет пальцы его ноги.