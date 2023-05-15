Сам заклав яму на дорозі: в Італії пенсіонера оштрафували на 882 євро

Небезпечна вибоїна на пішохідному переході привернула увагу 72-річного італійця Клаудіо Трента. Місцева влада ігнорувала його попередження, а поліція звинуватила у порушенні правил дорожнього руху.

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В Італії 72-річного італійця Клаудіо Трента оштрафували на 882 євро за те, що він самостійно полагодив яму на дорозі. Про це розповів 15 травня італійській газеті Corriere della Sera.

Трента неодноразово повідомляв до муніципальної адміністрації про небезпечну яму на пішохідному переході в невеликому місті Барлассіна, але прохання успіхом не увінчалися.

Місцева влада, за його словами, не змогла відремонтувати 30-сантиментрову яму і пенсіонер заклав її бітумом.

"Штраф майже в 900 євро за ремонт ями разом із судовою забороною на повторні подібні роботи гідний сюжету комічного фільму. Сподіваємося, що всі набули здорового глузду", — зазначили автори матеріалу.

Клаудіо Трента публікував в соцмережах лист поліції зі звинуваченнями в порушенні правил дорожнього руху — проведення потенційно небезпечних робіт у громадському місці без дозволу. Італієць хоче подати позов у відповідь до влади за їхню недбалість.

"Мені було наказано відновити яму до її первісного стану. Якщо вони думають, що я зовсім ідіот, вони помиляються", — сказав він.

Курйозний випадок викликав дебати у мережі, до яких приєднався заступник міністра культури Вітторіо Сгарбі.

"Окрім правил дорожнього руху, є і здоровий глузд, який має спонукати місцеву поліцію подякувати цьому джентльмену", — зауважив пенсіонер.

Нагадаємо, що американський актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у квітні цього року вирішив засипати яму на одній із доріг у Лос-Анджелесі. Перехожі та водії дякували йому за це.

А в Британії компанія Velocity UK Ltd в кінці грудня 2022 показала спецмашину для швидкого ремонту ям на дорогах. Закласти вибоїну машиною Velocity Patching коштує близько 20 доларів.