"Він надихнув нас": ЄС міг би бути вдячний Путіну, – глава МЗС Австрії (відео)

На думку міністра Александера Шалленберга, російська агресія проти України змусила Євросоюз зняти "рожеві окуляри" і тепер європейці мають вивчити "мову сили".

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Повномасштабна війна Російської Федерації змусила Євросоюз згуртуватися і стати сильнішою, проте європейські країни все ще мають освоїти "мову сили". Про це сказав глава Міністерства цікавих справ Австрії Александер Шалленберг на конференції "Time to Decide Europe Summit 2023" 16 травня.

"24 лютого минулого року, коли війна повернулася до Європи, скидалося на відро з льодом, кинуте нам в обличчя. І це відро з льодом вирвало нас із наших мрій про постнаціональну та постісторичну Європу", — заявив міністр.

Шалленберг зазначив, що багато людей все ще мріють повернутися до звичного комфорту та стабільності, проте на думку дипломата це неможливо. За словами міністра, "старий порядок ніби хоче померти".

Time To Decide Europe Summit 2023

Глава австрійського МЗС також позитивно оцінив здатність європейських демократій адаптуватися до змін у світі, проте підкреслив, що "однієї єдності недостатньо".

"Як справедливо не раз наголошував високий представник Жозеп Боррель, ми маємо вивчити мову сили, подобається нам це чи ні", — стверджує Шалленберг.

За словами міністра, за деякі речі європейці можуть бути вдячні президенту Росії Володимиру Путіну, який вирішив розпочати повномасштабну війну в Україні.

"Так, його жорсткий напад на Україну шокував нас. Так, він вирвав нас, як я вже сказав, з наших мрій і відкинув назад в історію. Але водночас, він надихнув нас, змусив по-новому поглянути на світові справи, без рожевих окулярів та видавання бажаного за дійсне", — підсумував глава МЗС Австрії.

Нагадаємо, що 11 квітня представниця консервативної партії Австрії Кароліні Едтштадлер заявила, що її у питанні арешту президента РФ Володимира Путіна її країна керуватиметься міжнародним та кримінальним правом.

Раніше, 8 квітня, ми також писали про те, що в Стратегії безпеки Австрії досі Росія має статус "стратегічного партнера". Текст документа не змінювали ні після окупації Криму Росією, ні після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.