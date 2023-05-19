Пожартували про армію: у Китаї влада оштрафувала коміків на 2 млн доларів (відео)

У Китаї не стали терпіти жарт про армію і на стендап-платформу було накладено значний штраф. Компанія змушена відповідати за слова коміка Лі Хаоші.

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Китайська комедійна трупа була оштрафована на суму в 14,7 млн юанів (2 млн доларів) через жарти про солдатів, який посилався на гасло президента Сі Цзіньпіна. У гумористичному номері поведінка військових порівнялася з поведінкою собак. Про це пише BBC News.

За образу китайської армії, стендап-платформу "Shanghai Xiaoguo Culture Media" у Шанхаї оштрафували. Вони змушені були відповідати за слова коміка Лі Хаоші.

"Інші собаки, яких ви побачите, змусять вас подумати, що вони чарівні. Ці два собаки тільки нагадали мені... "Бійтеся, щоб перемогти, тренуйте зразкову поведінку", — пожартував комік.

Ця фраза є частиною гасла, яке президент Сі Цзіньпін озвучив у 2013 році як мету для китайських військових.

В аудіозаписі виступу, розміщеного на китайській платформі Weibo, чути, як глядачі сміються з жарту. Однак у соцмережах її зустріли набагато менш привітно, після того, як один із глядачів поскаржився на неї. Влада Пекіна заявила, що у вівторок вона розпочала розслідування.

Вони конфіскували 1,32 млн юанів (трохи більше ніж 184 тисяч доларів), які вважають незаконним доходом, і оштрафували компанію ще на 13,35 млн юанів (майже 1,9 млн доларів).

Діяльність Shanghai Xiaoguo у столиці Китаю також було припинено на невизначений термін.

Раніше Фокус писав, що в Японії за куріння на роботі оштрафували чиновника на 1,44 млн. єн. За 14 років служби на перекури під час роботи чоловік витратив 355 годин та 19 хвилин.

Також повідомлялося, що чоловіка посадили у в'язницю за календар із глузуванням над королем. Жителя Таїланду заарештували за продаж календарів, які містили ілюстрації качок у королівських регаліях. У країні за образу короля та членів його сім'ї належить від 3 до 15 років в'язниці.