У Іспанії під час показового тренування розбився винищувач F-18 (фото, відео)

Під час польоту у літака виникли проблеми, тож пілоту довелося використати рятувальну систему для швидкої евакуації.

Related video

В Іспанії на авіабазі Сарагоса під час показового тренування сталася авіакатастрофа. Винищувач впав на землю і вибухнув. Про це пише іспанське видання Heraldo de Aragón.

Повідомляється, що подія сталася близько 12 години дня. Винищувач F-18 виконував маневри, а потім пілот катапультувався, а літак просто почав пікірувати, далі вдарився об землю і вибухнув.

Уламки розбитого винищувача F-18

За даними видання, пілот, який встиг вчасно катапультуватись, був доправлений до лікарні з травмою ніг. Загрози його життю наразі немає.

У Цивільній гвардії Іспанії повідомили, що у роботі винищувача сталися неполадки.

Уламки розбитого винищувача F-18

Також повідомляється, що ані цивільні об'єкти, ані громадяни в результаті НП не постраждали.

Нагадаємо, що у Колумбії четверо дітей 17 днів виживали у джунглях після авіакатастрофи. Трьох дітей і немовля знайшли живими більш ніж за два тижні після того, як літак з ними на борту розбився в джунглях колумбійської Амазонки.

Раніше повідомлялося, що у РФ ЗМІ нарахували чотири падіння ворожої авіатехніки — літаків Су-34 та Су-35 та двох вертольотів Мі-8, через що загинули щонайменше 9 льотчиків..