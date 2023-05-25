"Дзвінок" зверху: пропагандиста Долгова звільнили за інтерв'ю з Пригожиним про дітей Шойгу

Євген Пригожин лаяв Ксенію Шойгу за постійні відпочинки в ОАЕ, а її чоловіка Олексія Столярова — за "міцну голубізну". Постраждав за це інтерв'юер Костянтин Долгов, котрий досі говорить про існування свободи слова в Росії.

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Російського пропагандиста Костянтина Долгова звільнили за інтерв'ю з головою російської ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у стрім-шоу "Телега Онлайн". Старший продюсер проекту сказав, що більше не потребує його послуг.

"Прямим текстом сказали: я звільнений через інтерв'ю з Пригожиним. Весь учорашній день я намагався з'ясувати, що це за дивна ситуація така. Але керівники проєкту на мої дзвінки та повідомлення вперто не бажали відповідати. Проєкт курується і фінансується відомим Інститутом розвитку інтернету (ІРІ)", — зазначив ведучий.

Увечері 24 травня Долгов просив директора ІРІ Олексія Гореславського пояснити, що відбувається.

"Олексій Сергійович порадив мені звернутися до продюсерів проєкту та висловив сподівання, що це було "ситуативним рішенням"… Пересічні продюсери зізналися, що рішення про звільнення ухвалили після дзвінків зверху", — зауважив пропагандист.

На його переконання, Пригожин готовий відповідати на незручні питання.

"Таємні "дзвінкі" чомусь образилися на якісь заяви Пригожина, які пролунали у його відповідях. Але Євгену Вікторовичу вони, мабуть, нічого зробити не можуть. Тому вирішили відігратися на інтерв'юєрі", — продовжив він.

Незважаючи на звільнення, Долгов каже, що в Росії завдяки президентові є свобода слова.

"Не думаю, що Володимир Володимирович зрадіє, дізнавшись, що ведучого "Телеги онлайн" звільнили за інтерв'ю з тріумфатором "Артемівська" (Бахмута) та героєм РФ. Я голосував за президента і впевнений, що він принциповий противник будь-якого свавілля", — сказав Долгов.

Нагадаємо, що Пригожин в інтерв'ю 24 травня критикував поведінку Ксенії Шойгу, дочки глави Міноборони РФ, яка постійно відпочиває в ОАЕ. А її чоловік Олексій Столяров, за словами Пригожина, є у***ком, від якого "сквозить міцною голубізною".

Поведінка Ксенії Шойгу не подобалася і колишньому голові "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну. Дівчину він називав ідіоткою, а її батька — козлом.