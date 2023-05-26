Допомогла старовинна карта: американець знайшов "скарб" у ямі на задньому дворі (відео)

Том Аскджем зробив кар'єру на розкопках старих закопаних ям. Це може здатися не дуже естетичним, але чоловік уже зробив кілька неймовірних знахідок.

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У США 32-річний Том Аскджем знайшов у старій бібліотеці 142-річну карту, яка привела його до "неймовірної" знахідки, заритої на задньому дворі будинку. Будівлю звели у 1800-х роках. Про це пише Dayli Star.

Чоловік розкопав понад 1000 старих туалетних ям у пошуках історичних реліквій. Том пояснив, що мешканці скидали у них "практично все, що не згоріло".

За час розкопок американець зробив кілька неймовірних знахідок, якими ділиться на своєму YouTube каналі Below the Plains.

В одному зі своїх останніх відео Том вирушив на заднє подвір'я будинку в Гранд-Форксі, Північна Дакота, щоб розкопати одне з таких поховань. У коментарях він розповів, як обирає місця для розкопок, використовуючи старовинні карти Санборна, з детальним позначенням міст та селищ США ХІХ та ХХ століть.

"Вони називаються картами Санборна, і саме так ми обираємо місця, де копатимемо… У готелях, салунах, залізничних депо та більярдних зазвичай є найкращі речі", — сказав він.

За час розкопок американець зробив кілька неймовірних знахідок Фото: Below the Plains/Youtube

Це конкретне місце було відзначено на одній із карт, яку він знайшов у старій бібліотеці, і з дозволу власника ділянки він швидко знайшов місце, де була стара яма, і почав копати.

Знявши верхній шар ґрунту, Том уже зробив перші знахідки — ключ від банки, реберну кістку та центр Лінкольна 1930-х років. Коли він продовжив копати глибше, то виявив скарбницю реліквій, які розповідають про людей, які колись жили на цій ділянці. Том раптом побачив моторошне обличчя, яке дивилося на нього.

"Я колупав вилами з двома зубцями та побачив, що на мене дивиться щось, схоже на голову німецької ляльки. Знахідка лялькової голови показала, що в якийсь момент у цьому будинку жила маленька дитина", — зазначив він.

Якоїсь миті він подумав, що знайшов золото, коли натрапив на стару скарбничку, але був розчарований.

"Ця маленька скарбничка викликала у мене приплив сил, коли я її знайшов, але потім раціональність взяла своє, і я зрозумів, що майже немає шансів, що вони кинули її в яму, поки в ній ще були монети... я перевірив на камері, і вона була порожня", — розповів Том.

Коли блогер дістався дна ями, глибина якої зрештою склала майже 2 метри, він вийшов звідти з цілою купою інших знахідок. Його колекція поповнилася глечиками, пляшками від спиртного, табакерочки, синім чайником та каструлею для варіння та іншими побутовими предметами.

Раніше Фокус писав, що на 400-річній картині намальована модна річ із майбутнього. Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що на ньому зображено доказ мандрівки у часі. Картина була намальована XVII столітті.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.