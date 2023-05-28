Підняла прапор ПВК "Вагнер": у Чехії поліція розпочала перевірку місцевої жительки (фото)

Профіль підозрюваної у соцмережах переповнений російською пропагандою та відповідною символікою. За її словами, вона не порушувала закону, оскільки не демонструвала заборонену "Z"-символіку.

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Поліція Чехії розпочали перевірку щодо місцевої жительки міста Зноймо, яка підняла прапор найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це 27 травня повідомило Czech Radio.

"Поліція ознайомлена з цим випадком. Проводиться перевірка. Однак поки що рано робити коментарі", — заявив прессекретар чеської поліції Давид Чалоупка журналістам.

Як зазначається, прапор ПВК "Вагнер" було піднято на власній ділянці чеською громадянкою Люцією Брехтовою. Її профіль у Facebook, на якому розміщені відповідні фото, сповнений проросійськими та антиукраїнськими публікаціями.

Жінка впевнена, що її дії не є протизаконними, оскільки вона не демонструє символіку "Z", яка є символом російського вторгнення в Україну і за яку нещодавно було засуджено учасника демонстрації в Празі.

Так, за даними видання, 31-річного демонстранта Якуба Яшека, який 11 березня вийшов на маніфестацію в чеській столиці з нашивкою "Z" на рюкзаку та логотипом ПВК "Вагнер" на рукаві куртки, визнали винним у запереченні факту геноциду, його схваленні. Його умовно позбавили волі на шість місяців із відстрочкою на два роки.

Нагадаємо, 15 травня президент Чеської Республіки Петр Павел закликав Захід збільшити постачання зброї Україні напередодні майбутнього контрнаступу ЗСУ. На його думку, лишилося не так багато часу.

Раніше, 10 травня, стало відомо, що Чехія надішле Україні два зенітно-ракетні комплекси 2K12M "Куб" з відносно великою кількістю ракет.