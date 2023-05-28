Подняла флаг ЧВК "Вагнер": в Чехии полиция начала проверку местной жительницы (фото)

Профиль подозреваемой в соцсетях переполнен российской пропагандой и соответствующей символикой. По ее словам, она не нарушала закон, так как не демонстрировала запрещенную "Z"-символику.

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Полиция Чехии начали проверку в отношении местной жительницы города Зноймо, которая подняла флаг наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом 27 мая сообщило Czech Radio.

"Полиция ознакомлена с этим случаем. Проводится проверка. Однако пока рано делать комментарии", — заявил пресс-секретарь чешской полиции Давид Чалоупка журналистам.

Как отмечается, флаг ЧВК "Вагнер" был поднят на собственном участке чешской гражданкой Люцией Брехтовой. Ее профиль в Facebook, на котором размещены соответствующие фотографии, полон пророссийскими и антиукраинскими публикациями.

Женщина уверена, что ее действия не являются противозаконными, так как она не демонстрирует символику "Z", которая является символом российского вторжения в Украину и за которую недавно был приговорен участник демонстрации в Праге.

Так, по данным издания, 31-летнего демонстранта Якуба Яшека, который 11 марта вышел на манифестацию в чешской столице с нашивкой "Z" на рюкзаке и логотипом ЧВК "Вагнер" на рукаве куртки, признали виновным в отрицании факта геноцида, его одобрении и оправдании. Ему условно лишили свободы на шесть месяцев с отсрочкой на два года.

Напомним, 15 мая президент Чешской Республики Петр Павел призвал Запад увеличить поставки оружия Украине в преддверии грядущего контрнаступления ВСУ. По его мнению, осталось не так много времени.

Ранее, 10 мая, стало известно, что Чехия пришлет Украине два зенитно-ракетных комплекса 2K12M "Куб" с относительно большим количеством ракет.