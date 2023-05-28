Ердоган випереджає Киличдароглу на виборах президента Туреччини – результати підрахунку голосів

Розрив між суперниками мінімальний, що визнають навіть опозицийні канали.

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У Туреччині відбувся другий тур президентських виборів, де нинішньому главі держави Реджепу Тайїпу Ердогану несподівано серйозну конкуренцію склав лідер опозиції Кемаль Киличдароглу. Для голосування зареєструвалося понад 64,1 мільйонів осіб. Загалом у країні для виборців встановили 191 885 скриньок для голосування. Виборчі дільниці закрилися о 17:00 і підрахунок результатів у повному розпалі.

Повідомлення інформаційних агентств про перші результати підрахунку голосів у другому турі президентських виборів у Туреччині суперечать один одному.

Згідно з інформацією турецького агентства новин Nuriyet, станом на 19:15 голоси на користь Ердогана і Киличдароглу становили 52,61% і 47,39 за результатами підрахунку 91,55% бюлетенів.

Інформаційне агентство Аljazeera також говорить про те, що Ердоган випереджає свого суперника з мінімальним відривом: 52,72% проти 47,28% за підрахунку 89, 81% голосів.

Натомість опозиційне інформаційне агентство Anka говорило про те, що Кемаль Киличдароглу лідирує з мінімальним відривом у 50,01%. У чинного президента Ердогана 50,01% проти 49,99% за підрахунку 83,9% голосів.

Перший тур виборів відбувся у Туреччині 14 травня. У другий тур вийшли Реджеп Тайїп Ердоган та Кемаль Киличдароглу з розривом у пару відсотків.

Раніше Фокус писав, що буде, якщо на виборах президента у Туреччині переможе Ердоган