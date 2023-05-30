"Найгірший кошмар": шторм затопив круїзний лайнер із пасажирами на борту (відео)

Потужний шторм біля південно-східного узбережжя США обрушився на Sunshine, коли він повертався з поїздки на Багами на День пам'яті. Великі хвилі, зливи та сильний вітер уразили судно, залишивши деяких пасажирів постраждалими та наляканими.

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Круїзне судно Carnival Sunshine було залите водою, а пасажири були евакуйовані після того, як корабель потрапив прямо в шторм, що обрушився на узбережжя Південної Кароліни (США). Про це пише The Insider.

Сильні прибережні шторми обрушилися на круїзний лайнер Carnival Sunshine у вихідні, затопивши деякі палуби судна та затримавши його повернення в порт.

За даними Fox Weather, потужний шторм біля південно-східного узбережжя США настиг Sunshine, коли він повертався з поїздки на Багами в День пам'яті. Великі хвилі, зливи та сильний вітер уразили судно, залишивши деяких пасажирів постраждалими та наляканими.

На одному з відео, розміщеному в соцмережах, видно сильні руйнування деяких палубах корабля. Коридори були затоплені, скрізь розкидані уламки.

Один із пасажирів розмістив відеозапис інтер'єру каюти, коли шторм обрушився на корабель, додавши, що відвідувачів евакуювали з одного із барів після того, як понад 30 пляшок зі спиртним впали з барної стійки та розбилися.

Деякі пасажири Carnival Sunshine повідомили, що під час шторму їм було погано. Інші, включаючи Крісту Сейферт-Алісеа й Деніела Тейлора, розповіли WCIV-TV, що вони не отримували повідомлень або нової інформації про шторм від команди корабля понад 12 годин.

"Те, що ми пережили, просто невимовно, не тільки відчути це самому, а й почути і побачити, як це накриває кожну людину навколо тебе — дорослих, дітей і людей похилого віку — це те, що я ніколи не забуду. Це найгірший кошмар", — сказала Сейферт-Алісеа в інтерв'ю WCIV-TV.

На одному з відео, опублікованому у твіттері, показано наслідки урагану в неділю вранці.

Компанія Carnival Cruise Line повідомила, що на повернення корабля в Чарльстон "вплинула погода й бурхливе море в суботу".

"Тривалий вплив погоди на район Чарльстона затримав прибуття корабля, внаслідок чого завантаження наступного рейсу також було відкладено. Ми цінуємо терпіння та розуміння всіх наших гостей. Зараз Carnival Sunshine вирушає у свій наступний круїз", — ідеться в заяві.

Раніше Фокус писав, що жінка вимагає повернення грошей за трирічний "круїз мрії". Кімберлі Аріззі продала одяг, меблі та свої телевізори за тисячі доларів, готуючись до незабутньої подорожі. Жінка нещодавно вийшла на пенсію та продала свою квартиру, переїхавши в трейлер у парку.

Також повідомлялося, що дайвер знайшов затонулий корабель із вантажем багатовікової давності. Гідеон Гарріс виявив на дні моря "величезний, рідкісний тягар" мармурових архітектурних експонатів 1800-річної давнини.