"Худший кошмар": шторм затопил круизный лайнер с пассажирами на борту (видео)

Мощный шторм у юго-восточного побережья США обрушился на "Sunshine", когда он возвращался из поездки на Багамы на День памяти. Большие волны, проливной дождь и сильный ветер потрясли судно, оставив некоторых пассажиров пострадавшими и напуганными.

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Круизное судно Carnival Sunshine было залито водой, а пассажиры эвакуированы после того, как корабль попал прямо в шторм, обрушившийся на побережье Южной Каролины (США). Об этом пишет The Insider

Сильные прибрежные штормы обрушились на круизный лайнер Carnival Sunshine в выходные, затопив некоторые палубы судна и задержав его возвращение в порт.

По данным Fox Weather, мощный шторм у юго-восточного побережья США обрушился на "Sunshine", когда он возвращался из поездки на Багамы на День памяти. Большие волны, проливной дождь и сильный ветер потрясли судно, оставив некоторых пассажиров пострадавшими и напуганными.

На одном из видео, размещенном в соцсетях, видны сильные разрушения на некоторых палубах корабля. Коридоры были затоплены, повсюду были разбросаны обломки.

Один из пассажиров разместил видеозапись интерьера каюты, когда шторм обрушился на корабль, добавив, что посетители были эвакуированы из одного из баров после того, как более 30 бутылок со спиртным упали с барной стойки и разбились.

Некоторые пассажиры Carnival Sunshine сообщили, что во время шторма им стало плохо. Другие, включая Кристу Сейферт-Алисеа и Дэниела Тейлора, рассказали WCIV-TV, что они не получали сообщений или новой информации о шторме от команды корабля более 12 часов.

"То, что мы пережили, просто неописуемо, не только почувствовать это самому, но и услышать и увидеть, как это обрушивается на каждого человека вокруг тебя — взрослых, детей и пожилых людей — это то, что я никогда не забуду. Это худший кошмар", — сказала Сейферт-Алисеа в интервью WCIV-TV.

На одном из видео, опубликованном в Твиттере, показаны последствия урагана в воскресенье утром.

Компания Carnival Cruise Line сообщила, что на возвращение корабля в Чарльстон "повлияла погода и бурное море в субботу".

"Длительное воздействие погоды на район Чарльстона задержало прибытие корабля, в результате чего загрузка следующего рейса также была отложена. Мы ценим терпение и понимание всех наших гостей. Сейчас Carnival Sunshine отправляется в свой следующий круиз", — говорится в заявлении.

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