"Набрид" другий клас: 12-річний хлопчик закінчив коледж із 5 дипломами (відео)

Кловіс Хунг, який вступив до коледжу в 9 років, став наймолодшим чоловіком у 108-річній історії коледжу Фуллертон, який отримав не один, а п'ять ступенів молодшого фахівця. Його середній бал становив 3,92.

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У США 12-річний Кловіс Хунг із Каліфорнії потрапив до заголовків національних і світових газет після того, як цього місяця закінчив коледж. Про це пише Next Shark.

Хлопчик, який вступив до коледжу в 9 років, став наймолодшим чоловіком у 108-річній історії коледжу Фуллертон, який отримав не один, а п'ять ступенів молодшого фахівця.

Кловіс Хунг навчався у звичайній школі до 7 років, коли йому "набрид" другий клас. Його мати Сонг Чой, яка працює репетиторкою вже понад 20 років, вирішила взяти його на домашнє навчання.

"Мій чоловік і дві дочки сказали, що я збожеволіла. Але я довіряю своєму інстинкту. Я знаю, що він дуже унікальна дитина, тому що він дуже цікавий і розумний", — розповіла Чой в інтерв'ю газеті Los Angeles Times.

Кловіс закінчив коледж за програмою "спеціальний прийом", яка дозволила йому вступити до вищих навчальних закладів Фото: Los Angeles Times

Після року домашнього навчання Кловіс вступив до коледжу Фуллертона. На рішення про вступ його надихнули інший випускник цього навчального закладу, Джек Ріко, який раніше встановив рекорд, закінчивши навчання з чотирма дипломами у віці 13 років у 2020 році.

"Я також хотів стати наймолодшим випускником. Я не очікував, що зможу його перевершити", — сказав Кловіс в інтерв'ю KABC.

20 травня хлопчик побив рекорд Джека, пройшовши через сцену й отримавши п'ять ступенів Associate of Arts: Історія, Соціальні науки, Соціальна поведінка та саморозвиток, Мистецтво та самовираження людини, Наука та математика. Його середній бал становив 3,92.

"Я відчуваю гордість за себе. Наполеглива праця нарешті окупилася", — сказав він в офіційному пресрелізі.

Кловіс закінчив коледж за програмою "спеціальне прийняття", яка дозволила йому вступити до вищих навчальних закладів, виконуючи програму домашнього навчання. Він зізнався, що трохи нервував, коли на початку кожного семестру входив до нової аудиторії.

"Перше питання, яке зазвичай ставлять викладачі й однокурсники, — скільки мені років. Вони дивуються через те, що я тут роблю, і завжди цікавляться балами на контрольних роботах та іспитах. Однак через деякий час я показав серйозне ставлення до навчання; всі вони вірять у мої здібності й рішучість отримувати хороші оцінки", — сказав він.

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