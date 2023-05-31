"Мені соромно": сім'я жінки думає, що вона не має людської ДНК

Компанія, що виробляє тести ДНК, надіслала жінці електронного листа, в якому говориться, що вона ніколи не зможе отримати результатів аналізів. Тепер її сім'я жартує, що дівчина зовсім не людина.

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Жінка, яка побажала залишитися невідомою, розповіла на популярному форумі Reddit про те, як вона зробила два тести ДНК, і щоразу результати виявлялися "невтішними". Про це пише The Mirror.

Дівчина написала, що її брат купив усій сім'ї набори для тестування заради забави.

"Всі зробили мазок та отримали свої результати, які показали, що ми всі родичі, але мої результати виявилися непереконливими", — повідомила жінка.

За її словами, компанія надіслала їй новий набір ДНК, вирішивши, що оригінальний був пошкоджений під час транспортування або вона неправильно здала аналіз. Однак після повторного відправлення мазків дівчина отримала особистий лист від виробників.

Ілюстативне фото Фото: Pexels

"Вони надіслали мені новий набір для повторного аналізу, і той теж виявився безрезультатним. Компанія надіслала мені електронного листа, в якому в основному говориться, що я ніколи не зможу пройти цей тест. Тепер моя сім'я каже, що у мене немає людської ДНК і що я, мабуть, ящірка. Вони видають звуки ящірки, коли я поряд, і мені соромно", — додала вона.

Більшість користувачів посміялися з її визнання, проте знайшлися ті, хто припустив, що хтось прикладає багато зусиль, щоб "приховати правду".

"Хтось доклав багато зусиль, щоб приховати правду про твою ДНК... Чим займалася твоя мама?", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Уайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.