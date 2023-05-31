Скандал у Британії: експерти вийшли з профспілки, яка закликала зупинити підтримку України

У резолюції профспілка UCU, до якої входять 120 тисяч педагогів британських вишів, містився заклик зупинити військову допомогу Україні та розширення НАТО. Стверджувалося, що в Україні нібито триває війна російського та американського імперіалізму.

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Експерти по Україні, які перебували у британській профспілці працівників вишів (UCU), вийшли з її складу і звернулися до керівництва організації з відкритим листом. Вони засудили ухвалену резолюцію, яка стосувалася України. Про це йдеться у публікації представників Школи славістичних та східноєвропейських досліджень у Twitter.

Представники UCU висловилися проти затвердженої на нещодавньому конгресі резолюції, яка називалася Stop the War in Ukraine.

Профспілка UCU налічує 120 тисяч освітян, у цій її ініціативі містився заклик припинити військову допомогу Україні та зупинити розширення НАТО. Наголошувалося, що в Україні триває війна російського та американського імперіалізму.

У листі вже колишніх представників об'єднання таку оцінку названо "ганебною", оскільки в її основі "глибоке та навмисне спотворення фактів про війну Росії проти України".

За їх словами, за такої позиції фокус уваги зміщується убік від єдиного злочинця, тобто Росії, на НАТО. Таким чином просувається дискредитуючий наратив натовської "проксі-війни" проти РФ.

Рішення про вихід з UCL представники об'єднання назвали питанням совісті та наявності експертних знань про Україну, Росію та Східну Європу в цілому.

Нагадаємо, що у Міжнародному ПЕН-клубі спалахнув скандал через те, що у складі учасників дискусій були присутні одночасно українські та російські автори. У Pen Ukraine відповіли на звинувачення у "шантажі" з боку відомої письменниці Маші Гессен.

Також повідомлялося, що українці "атакували" французьку радіостанцію після скандального ефіру, в якому візит президента України Володимира Зеленського до Франції назвали "шапіто Зеленського".