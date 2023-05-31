Скандал в Британии: эксперты вышли из профсоюза, призвавшего остановить поддержку Украины

В резолюции профсоюз UCU, в который входят 120 тысяч педагогов британских вузов, содержался призыв остановить военную помощь Украине и расширение НАТО. Утверждалось, что в Украине якобы идет война российского и американского империализма.

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Эксперты по Украине, состоявшие в крупном британском профсоюзе вузовских работников (UCU), вышли из его состава и обратились к руководству организации с открытым письмом. Они осудили принятую резолюцию, которая касалась Украины. Об этом говорится в публикации представителей Школы славистических и восточно-европейских исследований в Twitter.

Представители UCU высказались против утвержденной на недавнем конгрессе резолюцию, которая называлась Stop the War in Ukraine.

Профсоюз UCU насчитывает 120 тысяч педагогов, в этой инициативе содержался призыв прекратить военную помощь Украине и остановить расширение НАТО. Отмечалось, что в Украине идет война российского и американского империализма.

В письме уже бывших представителей объединения такая оценка названа "позорной", так как в ее основе "глубокое и умышленное искажение фактов о войне России против Украины".

По их словам, при такой позиции фокус внимания смещается в сторону от единственного преступника — то есть России — на НАТО. Таким образом продвигается дискредитирующий нарратив натовской "прокси-войны" против РФ.

Решение о выходе из UCL представители объединения назвали вопросом совести и наличия экспертных знаний об Украине, России и Восточной Европой в целом.

Напомним, что в Международном ПЕН-клубе разгорелся скандал из-за того, что в составе участников дискуссий присутствовали одновременно и украинские и российские авторы. В Pen Ukraine ответили на обвинения в "шантаже" со стороны известной писательницы Маши Гессен.

Также сообщалось, что украинцы "атаковали" французскую радиостанцию после скандального эфира, в котором визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию назвали "шапито Зеленского".