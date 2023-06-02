Голод і безробіття: на Чукотці через дефіцит курячі яйця продають за паспортом

Влада російського автономного округу зазначає, що Чукотка страждає також на проблеми, пов'язані з безробіттям, зростанням стихійних звалищ і незадовільним рівнем медицини.

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Гострий дефіцит продуктів на Чукотці призвів до того, що курячі яйця можна купити лише за паспортом. Про це 1 червня повідомив виконувач обов'язків голови Чукотського автономного округу Владислав Кузнєцов у своєму Telegram.

В.о. найвіддаленішого регіону Росії повідомив, що в Чукотці спостерігається не тільки сильне зростання цін на продукти харчування, але ще й дефіцит базових продуктів.

"Високі ціни на продукти, яких ще й не вистачає на всіх. Розповіли, що яйця продають людям лише за паспортом – підхід, як у 90-х роках! Доручив швидко створити в Білібіно запас яєць, достатній для закриття потреби", — пише Кузнєцов. .

За його словами, пріоритет місцевої влади зараз полягає у тому, щоб шукати способи нарощування власних виробництв продуктів харчування.

"Зараз у Білібіно будується птахофабрика. Щоб її запустити цього року, необхідно просубсидувати закупівлю комбікорму. Питання вирішимо, ми винесли його на засідання Уряду в п'ятницю", — зазначив він.

Також Кузнєцов зазначив, що регіон страждає від зростання кількості незаконних звалищ, зростання кількості безробіття та скарги місцевих жителів на неякісні медичні послуги.

Нагадаємо, влітку минулого року багато державних і приватних шкіл у Росії зіткнулися з нестачею паперу, програмного забезпечення та продуктів.

На початку квітня 2023 року стало відомо, що на тлі продовження повномасштабної війни проти України дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів (28,9 млрд доларів).