"НАТО стає сильнішим і згуртованішим": Байден заявив, що Швеція скоро приєднається до Альянсу

Президент США вважає, що НАТО ще більше зміцнилося завдяки недавньому прийняттю до блоку Фінляндії, а "невдовзі і Швеції".

Related video

Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом Швеція приєднається до НАТО. Про це Джо Байден сказав в Академії військово-повітряних сил США, повідомляє Reuters.

У своїй промові американський президент підкреслив, що "НАТО стає сильнішим і згуртованішим".

Він наголосив, що приєднання Фінляндії до НАТО було значним кроком у зміцненні альянсу. Президент висловив упевненість, що приєднання Швеції у найближчому майбутньому буде ще одним важливим чинником, що сприятиме зміцненню та єдності НАТО.

"НАТО є потужнішим і згуртованішим, ніж за останні десятиліття, і зараз він став ще сильнішим із вступом до Альянсу нашого нового члена, Фінляндії, а незабаром і Швеції, який відбудеться якнайшвидше. Це станеться. Я вам обіцяю", – зазначив Байден.

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції проголосував за історичне рішення — вступ країни до НАТО. Єдиною проблемою на шляху Стокгольма до Альянсу може стати Анкара, яка вважає, що зусиль шведської сторони на цій ниві недостатньо.

У вересні 2022 року посол США Дуглас Хікі обіцяв, що Фінляндія та Швеція стануть офіційними членами НАТО до кінця 2022 року.