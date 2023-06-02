Другий джекпот за 3 роки: жінка виграла шестизначну суму у лотерею

У листопаді 2020 року Тересса Вільямс виграла 150 000 доларів за скретч-білетом Holiday Luck X50. Через три роки американка повторила свій успіх, але вже в іншій лотереї. Жінка ще не знає, на що витратить одержані гроші.

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Тереса Вільямс зі штату Північна Кароліна (США) виграла приз у розмірі $100 000 за скретч-лотерейним білетом менш ніж через три роки після того, як вона виграла $150 000 в іншій грі. Про це пише UPI.

31 травня жінка прибула до штаб-квартири лотереї, щоб забрати свій приз, і після необхідних утримань податків штату та федеральних податків отримала додому 71 256 доларів.

Тереса Вільямс відвідала Prisha Mart на US 74A Bypass у Форест-Сіті та купила скретч-офф білет Mega 7 за 20 доларів.

Раніше американка вже відвідувала штаб-квартиру лотереї, щоб забрати приз у розмірі 150 000 доларів за скретч-квитком Holiday Luck X50 у листопаді 2020 року. Вільямс не повідомила, чи має якісь найближчі плани на свій останній виграш.

Освітня лотерея Північної Кароліни зазначає, що Mega 7 дебютувала у жовтні з чотирма призами по 2 мільйони доларів та вісьмома призами по 100 000 доларів. Залишилося розіграти два призи по 2 мільйони доларів та два призи по 100 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.