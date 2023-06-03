Викликає клаустрофобію: жінка рік жила у "найменшій квартирі" без вікон та ванної (фото)

Алайна Рандаццо переїхала до "найменшої квартири" Нью-Йорка разом зі своїм собакою Піменто і прожила в ній цілий рік. Іноді її гостей навіть починала клаустрофобія.

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У США 25-річна Алайна Рандаццо жила у квартирі, яка була настільки мала і не мала вікон, що у людей виникала клаустрофобія, коли вони приходили до гостей. Про це пише Daily Mail.

Жінка переїхала до квартири площею 7,4 кв. метра в районі Пекельної кухні у Нью-Йорку у лютому 2022 року разом зі своїм собакою Піменто.

Медіапланер і творець контенту, дівчина має свій подкаст і канал на YouTube, із Сент-Луїса, штат Міссурі, переїхала у Велике яблуко у 2021 році й жила в розкішній багатоповерховій квартирі, платячи 2500 доларів на місяць. Однак дівчина хотіла заощадити трохи грошей і при цьому жити у місті, і тоді вона натрапила на крихітне оголошення на StreetEasy. У ньому здавалася в оренду квартира лише за $650.

"Я вирішила, що знайду найдешевшу квартиру, яка перебуватиме в пішій доступності від роботи. Я хотіла витратити свої гроші на те, щоб жити своїм життям і подорожувати. Водночас я дзвонила друзям і питала, чи справді мені варто це робити, живучи в такому маленькому місці, але зрештою я сказала собі, що тільки моя думка повинна мати значення. Я подумала про себе, що це чудовий спосіб створити спогади, це дійсно те, що можна зробити лише в молодості. Ви не можете зробити це, коли у вас є сім'я, тож я подумала, чому б і ні", — розповіла Алайна.

Жінка переїхала до квартири площею 7,4 кв. метра в районі Пекельної кухні у Нью-Йорку Фото: колаж Фокус

Сама квартира настільки мала, що в ній немає вікон, ні духовки, ні навіть ванної кімнати. У ній була маленька раковина та кухонна зона, а також маленький холодильник і розкладний диван.

Насправді квартира була дворівневим мезоніном (в архітектурі надбудова над середньою частиною житлового будинку), де ліжко розташовувалося вище, і щоб дістатися до нього, потрібно було піднятися крутими сходами. Вона мала ванну кімнату, але вона знаходилася за межами квартири, в коридорі.

Американка сказала, що не відчувала себе ніяково чи небезпечно, користуючись окремою ванною кімнатою, переважно через хороші стосунки з сусідами.

"Ми були хорошими друзями. Ми вечеряли, влаштовували винні вечори. З одним із моїх сусідів ми просто стукалися один до одного у двері, коли ми мали новини чи щось ще", — пояснила вона.

Видання зазначає, що відсутність вікна може викликати у людей почуття клаустрофобії, але світловий люк допоміг, як і той факт, що вона мала доступ до даху, на якому вона працювала, коли була хороша погода.

У лютому цього року вона переїхала до будинку із п'ятьма спальнями Фото: Alaina Randazzo

25-річна дівчина максимально використовувала свій простір, зберігаючи взуття в коридорі на вулиці та забираючи багато одягу в комору. Однак, попри це, їй було дуже важко запрошувати будь-кого в гості. У її друзів у деяких випадках навіть починалася клаустрофобія, і їм доводилося спати на дивані внизу.

Ще більш божевільною ситуацію робить те, що Алайн жила в "найменшій квартирі" Нью-Йорка не одна, а разом зі своїм собакою Піменто.

Проживши у квартирі рік, Алайна вирішила не продовжувати контракт, і у лютому цього року вона переїхала до будинку із п'ятьма спальнями. Тепер вона має велику кімнату, куди можна помістити більше речей, простору вітальню та кухню, і навіть власний сад, в якому Піменто може бігати.

Попри всі труднощі життя в такій маленькій квартирі, Алайн сказала, що ні про що не шкодує і рада, що провела там цей рік.

"Насправді це дуже допомогло моєму соціальному життю, тому що я часто виходила з квартири. Я ніколи не була вдома. Я зробила спогади, які пам'ятатиму все життя. Я ризикнула, і це було чудово", — додала американка.

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