Шпигунський чи ні? У Польщі поряд із військовою частиною виявили залишки повітряної кулі

Польські ЗМІ обережно зазначають, що на кулі були написи кирилицею, і вона прилетіла "зі сходу".

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У місті Калішки (Вармінсько-Мазурське воєводство) було виявлено залишки повітряної кулі. Знайдені фрагменти вилучила поліція, а потім передала військовим для подальшого вивчення. Не виключено, що це шпигунська куля. Про це повідомляє RMF FM.

Об'єкт знайшли в суботу вранці на кукурудзяному полі за 4 кілометри від Бяла Піска. Це важливо, адже за кілька кілометрів розташований полігон і велика військова частина.

Хазяїн поля негайно повідомив про знахідку поліції, яка, зі свого боку, повідомила військовим. Повідомлення про виявлення аеростата підтвердили в поліції та Оперативному командуванні Збройних сил.

Невідомо, чи це звичайний метеозонд, який принесло вітром, чи за допомогою цієї повітряної кулі велася розвідка. Хоча попередні дослідження вказують на першу версію. Однак нічого не можна виключати.

Фермер, який знайшов залишки повітряної кулі, розповів, що під фольгованим куполом аеростата був пінопластовий ящик, антена, а на аеростаті можна було прочитати написи кирилицею. І він прилетів зі східного боку.

Про те, що це може бути метеозонд, свідчить той факт, що системи радіолокації не зафіксували порушення повітряного простору Польщі.

Нагадаємо, 13 травня в Польщі вже шукали повітряну кулю, яка прилетіла з боку Білорусі. 50 бійців Сил територіальної оборони шукали кулю на кордоні Куявсько-Поморського та Мазовецького воєводств. Спікер командування Вітольд Сура закликав місцевих у разі виявлення залишків об'єкта звертатися до оперативних служб.

А в Росії після заборони на запуск дронів пропонують заборонити запускати повітряні кульки, пояснюючи це турботою про екологію.