У Польщі пройшла антиурядова акція: на вулиці вийшли близько 500 тисяч людей (фото)

Колишній прем'єр Дональд Туск вирішив повернутися у політику та виступив проти правлячої партії "Право і справедливість". Він закликав незгодних із владою протестувати заради боротьби за демократію та вільну Польщу.

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У Варшаві 4 червня відбувся антиурядовий протест, який організувала опозиційна партія "Громадянська платформа" на чолі з колишнім прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це йдеться на сайті партії.

Людей закликали виходити на вулиці для боротьби за демократію, вільну Польщу та їхні особисті права. Туск заявив, що на протест вийшли до півмільйона людей.

"Перший крок до позбавлення рабства — бути сміливим, щоб бути вільним. Перший крок до перемоги — пізнати себе. Ми тут, щоб Польща, Європа та світ побачили, наскільки ми сильні", — заявив лідер опозиції.

Виступаючи на Замковій площі, Дональд Туск звертав увагу на єдність присутніх щодо нетерпимості до корупції, крадіжки та збільшення цін.

Людей закликали виходити на вулиці для боротьби за демократію

"Якщо ви проти брехні та цензури, зневаги та ненависті, що виливаються щодня з так званих загальнодоступних ЗМІ, значить, ви проти "Права та справедливості" (правляча партія в Польщі, — ред.)", — сказав Туск.

Також він згадав, що ніхто в Польщі сьогодні не може сказати, що почувається у безпеці.

"У країні впала російська ракета, а ця влада не шукає відповідальних. Вона не інформує людей, а місяцями мовчить і потім бреше", — заявив політик.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зі спілкування з радіо RFM сказав, що йому стало трохи смішно від ініціативи Туска провести протестну акцію у Варшаві.

"Коли старі лисиці, які багато років були в політиці, організують антиурядовий марш і представляють це як стихійний громадянський протест, це смішно. Звичайно, я не маю нічого проти вільного вираження думок. Краса демократії в тому, що свобода є у кожного", — сказав він.

За його словами, штаб опозиції надсилав директиви всім головам на місцях та мерам міст із проханням вивести на вулиці якнайбільше активістів, працівників комунальних підприємств та чиновників.

Нагадаємо, що Моравецький 2 червня заявив про розширення Євросоюзу до географічних кордонів Європи через повномасштабну війну в Україні. Нова карта ЄС, за його словами, буде вільною від російської загрози.

У квітні Моравецький говорив, що підтримка України – це пріоритет Польщі та всієї Західної Європи. Велика війна з РФ, за його оцінками, може тривати кілька років.