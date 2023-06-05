В Польше прошла антиправительственная акция: на улицы вышли около 500 тысяч человек (фото)

Бывший премьер Дональд Туск решил вернуться в политику и выступил против правящей партии "Право и справедливость". Он призывал несогласных с властями протестовать ради борьбы за демократию и свободную Польшу.

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В Варшаве 4 июня прошел антиправительственный протест, который организовала оппозиционная партия "Гражданская платформа" во главе с бывшим премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом говорится на сайте партии.

Людей призывали выходить на улицы для борьбы за демократию, свободную Польшу и их личные права. Туск заявил, что на протест вышли до полумиллиона человек.

"Первый шаг к избавлению от рабства — быть смелым, чтобы быть свободным. Первый шаг к победе — познать себя. Мы здесь, чтобы Польша, Европа и мир увидели, насколько мы сильны", — заявил лидер оппозиции.

Выступая на Замковой площади, Дональд Туск обращал внимание на единство собравшихся в отношении нетерпимости к коррупции, воровству и увеличении цен.

Людей призывали выходить на улицы для борьбы за демократию

"Если вы против лжи и цензуры, презрения и ненависти, выливающиеся каждый день из так называемых общедоступных СМИ, значит, вы против "Права и справедливости" (правящая партия в Польше, — ред.)", — сказал Туск.

Также он вспомнил, что никто в Польше сегодня не может сказать, что чувствует себя в безопасности.

"В стране упала российская ракета, а эта власть не ищет ответственных. Она не информирует людей, а месяцами молчит и потом врет", — заявил политик.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в общении с радио RFM сказал, что ему стало немного смешно от инициативы Туска провести протестную акцию в Варшаве.

"Когда старые лисы, много лет бывшие в политике, организуют антиправительственный марш и представляют это как стихийный гражданский протест, это смешно. Конечно, я не имею ничего против свободного выражения мнений. Прелесть демократии в том, что свобода есть у каждого", — сказал он.

По его словам, штаб оппозиции присылал директивы всем главам на местах и мэрам городов с просьбой вывести на улицы как можно больше активистов, работников коммунальных предприятий и чиновников.

Напомним, что Моравецкий 2 июня заявил о расширении Евросоюза до географических границ Европы из-за полномасштабной войны в Украине. Новая карта ЕС, по его словам, будет свободной от российской угрозы.

В апреле Моравецкий говорил, что поддержка Украины — это приоритет Польши и всей Западной Европы. Большая война с РФ , по его оценкам, может продолжаться несколько лет.