Путін нагородив орденом Олександра Невського президента Республіки Сербської Милорада Додика

Кремль нагородив голову Республіки Сербської за великий внесок у розвиток співробітництва Росії з Боснією та Герцеговиною та зміцнення партнерства з Республікою Сербською.

Related video

Президент Росії Володимир Путін нагородив голову Республіки Сербської (у складі Боснії та Герцеговини) Милорада Додика орденом Олександра Невського.

Про це йдеться у президентському указі на офіційному порталі правової інформації.

Президент Республіки Сербської удостоєний нагороди за великий внесок у розвиток співробітництва Росії з Боснією та Герцеговиною, а також зміцнення партнерства з Республікою Сербською, наголошується у документі.

Раніше 23 травня Путін прийняв Додика в Кремлі та подякував йому за "нейтральну позицію щодо подій в Україні", повідомляє агентство "Інтерфакс".

"Республіка Сербська залишається наполегливою у своїй позиції: (проти – ред.) політики, яка намагається перекинути провину лише на один бік. Ми ж вважаємо, що РФ завзято боролася за межі безпеки та намагалася й раніше забезпечити гарантії, але була змушена розпочати СВО. Я хотів би побажати, щоб вона якнайшвидше закінчилася. Ми, звичайно, всі хочемо, щоб був мир", – сказав Додик.

Нагадаємо, 12 січня голова Республіки Сербської Милорад Додик оголосив українського посла в Хорватії та Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаною особою". У відповідь на це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що Додик не має повноважень для прийняття подібних рішень.

6 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба опублікував пост в Twitter, в якому зажадав у Милорада Додика повернути старовинну українську ікону, подаровану голові МЗС РФ Сергію Лаврову.