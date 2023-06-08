"У глухому куті": у Bloomberg оцінили рівень незадоволення еліт РФ війною в Україні

Атаки всередині Росії посилюють почуття незахищеності. Бої у Бєлгородській області поставили під сумнів імідж вождя Кремля як гаранта безпеки РФ.

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Російську еліту бентежить перспектива тривалої та безрезультативної війни в Україні. Про це інформує Bloomberg.

У публікації йдеться про те, що значна кількість представників політичної та ділової еліти не бажають продовження бойових дій. Вони мають сумніви, що очільник Кремля Володимир Путін зупинить протистояння.

Агенція з посиланням на анонімні джерела стверджує, що оточення не бажає протидіяти керівнику РФ. Водночас вторгнення в Україну похитнуло абсолютну віру в його лідерство, як заявили чотири особи.

Найсприятливішою перспективою російські еліти начебто вважають перемовини наприкінці року. В РФ сподіваються, що це дозволить перетворити війну на "заморожений" конфлікт і дасть змогу Путіну оголосити своєрідну піррову перемогу, зберігши частину захопленої української території під контролем військ РФ.

"Еліта перебуває в глухому куті: вони бояться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну", – заявив Кирило Рогов, колишній радник російського уряду.

Відчайдушне становище змушує шукати винних у невдалому вторгненні, яке вже викликало запеклі суспільні розбіжності між прихильниками російським міністерством оборони та жорсткої лінії розвитку подій. Оскільки Кремль зіткнувся з українським контрнаступом, підкріпленим зброєю зі США та Європи на мільярди доларів, у російських офіційних осіб мало очікувань якихось значних успіхів на полі бою.

Наступ російських повстанців всередині Росії посилює почуття незахищеності самих еліт та звичайних громадян. Бої у Бєлгородській області поставили під сумнів імідж Путіна як гаранта безпеки РФ.

Нагадаємо, колишній надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний заявив, що російський президент довів ситуацію в Кремлі до початку "собачих боїв". Тепер очільник Кремля намагається утримувати баланс всередині країни та прагнутиме зберегти владу.