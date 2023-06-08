Надіслали листа дідусеві "на небеса": листоноша передала сім'ї милу "відповідь"

Сім'я, що переживає втрату рідної людини отримала записку від поштової служби США, яка підтверджує, що їхній лист дійшов до "діда на небесах". Працівники розповіли, що вони часто отримують послання для Санти або Зубної Феї.

Related video

У США співробітниця поштової служби створила "доказ доставки" для Шерілінн та її родини, які надіслали листа своєму "дідусеві на небесах" Про це пише The Mirror.

Видання зазначає, що прощатися з коханою людиною дуже важко, особливо коли вона залишає цей світ набагато раніше за термін. Але одна працівниця Поштової служби зробила бляху доброї волі, щоб полегшити душевний біль дівчинки, яка втратила улюбленного дідуся.

"Поштовий працівник наткнувся на вашого листа, адресованого "дідусеві на небесах". Я хотіла б приділити хвилину свого робочого дня, щоб підтвердити, що ви знаєте, як важливо цей лист для нас на пошті. Ми відправили наших спеціальних кур'єрів, щоб забезпечити збереження вашого листа, доставленого на Небеса. Я впевнена, що ваш дідусь був дуже радий отримати ваш прекрасний лист. Дякую, що дозволили нам доставити ваш дивовижний лист", — говорила записка.

Ілюстративне фото Фото: brit

Зворушена запискою, сім'я поділилася нею у соціальних мережах, де її почали обговорювати люди на форумі Reddit.

"Виразно, у мене на очі навернулися сльози", — написав один із користувачів.

Ще одна робітниця пошти розповіла, як вона отримує листи Санті, небесам, Великодньому кролику та Зубній феї, і завжди стежить за тим, щоб вони були "доставлені".

"Я завжди відчуваю особливу відповідальність перед тими, хто надсилає ці листи. Іноді вони бувають милими, сумними, смішними чи зворушливими. Це моя найулюбленіша частина роботи, хоча в мене, напевно, будуть неприємності, якщо керівництво дізнається", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака. Деколи колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші чи прикраси. Однак цього разу Джоан повідомила про знахідку, яка справді викликає тривогу.

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.