Підтримка від МАГАТЕ: Гроссі заявив, що презентує Зеленському план допомоги

Україна може розраховувати на допомогу МАГАТЕ та під час довгострокових наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.

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Рафаель Маріано Гроссі, директор Міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ), оголосив про свій майбутній візит наступного тижня до Запорізької атомної електростанції в Україні. Під час цієї поїздки він планує запропонувати президентові Зеленському план допомоги МАГАТЕ. Відповідне відеозвернення голова МАГАТЕ оприлюднив на своїй Twitter-сторінці.

"Сьогодні я запускаю програму за допомогою України у відповідь на затоплення внаслідок руйнування греблі у Новій Каховці, у відповідь на запит президента Зеленського про міжнародну допомогу. У наступні дні я очолю місію з візитом до України, зокрема на Запорізьку АЕС, яку це торкнулося. І я презентую цей новий план щодо допомоги МАГАТЕ президенту Зеленському", — заявив гендиректор МАГАТЕ.

Згідно з інформацією на сайті Міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ), Рафаель Гроссі планує відвідати Україну наступного тижня.

Він повідомив, що місія МАГАТЕ має намір провести оцінку наслідків затоплення території.

"Через використання ядерних технологій ми визначимо ефект на переміщення води, на здоров'я людей, на керування землею та водою, а також оцінимо цілісність критичної інфраструктури", — сказав у відеозверненні Гроссі. Він завершив відео словами, що Україна "може розраховувати на нашу допомогу зараз та під час довгострокових наслідків цієї катастрофи".

Після руйнування Каховської греблі президент України Володимир Зеленський висловив критику на адресу ООН та працівників Червоного Хреста за те, що, на його думку, вони не реагували досить оперативно на катастрофу в Україні.

Нагадаємо, що 6 червня РНБО України Олексій Данілов розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС.

Ми також писали, що 7 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною на тлі вибуху росіянами Каховської ГЕС.

Ще ми повідомляли, що на думку письменника Андреса Клутха, президент Російської Федерації Володимир Путін не визнає правил ведення війни та готовий до терактів на дамбах та атомних електростанціях.