Поддержка от МАГАТЭ: Гросси заявил, что презентует Зеленскому план помощи

Украина может рассчитывать на помощь МАГАТЭ и во время долгосрочных последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

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Рафаэль Мариано Гросси, директор Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ), объявил о своем предстоящем визите на следующей неделе к Запорожской атомной электростанции в Украине. Во время этой поездки он планирует предложить президенту Зеленскому план помощи от МАГАТЭ. Соответствующее видеообращение глава МАГАТЭ обнародовал на своей Twitter-странице.

"Сегодня я запускаю программу с помощью Украины в ответ на затопление в результате разрушения плотины в Новой Каховке, в ответ на запрос президента Зеленского о международной помощи. В последующие дни я возглавлю миссию с визитом в Украину, в частности, на Запорожскую АЭС, которую это коснулось. И я презентую этот новый план по помощи МАГАТЭ президенту Зеленскому", — заявил гендиректор МАГАТЭ.

Согласно информации на сайте Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси планирует посетить Украину на следующей неделе.

Он сообщил, что миссия МАГАТЭ намерена провести оценку последствий затопления территории.

"Из-за использования ядерных технологий мы определим эффект на перемещение воды, на здоровье людей, на управление землей и водой, а также оценим целостность критической инфраструктуры", — сказал в видеообращении Гросси. Он завершил видео словами, что Украина "может рассчитывать на нашу помощь сейчас и во время долгосрочных последствий этой катастрофы".

После разрушения Каховской дамбы, президент Украины Владимир Зеленский выразил критику в адрес ООН и работников Красного Креста за то, что, по его мнению, они не реагировали достаточно оперативно на катастрофу в Украине.

Напомним, что 6 июня СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС после того, как Россия подорвала Каховскую ГЭС.

Мы также писали о том, что 7 июня глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в украинской энергосистеме остается сложной на фоне взрыва россиянами Каховской ГЭС.

Еще мы сообщали, что по мнению писателя Андреса Клутха, президент Российской Федерации Владимир Путин не признает правил ведения войны и готов к терактам на дамбах и атомных электростанциях.