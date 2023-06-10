"Літають у нашому небі": глядачі авіашоу Red Arrows помітили НЛО (фото)

Уфолог Джон Мунер зробив знімки НЛО, які нібито доводять існування "нелюдського розуму". На його думку, об'єкт розвивав швидкість щонайменше 1 000 миль на годину і пройшов у небезпечній близькості від літаків.

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Джон Мунер був на авіашоу Torbay Airshow біля Пейтона, Девон (Великобританія), коли він помітив непізнаний об'єкт, що проноситься повз на швидкості "не менше 1000 миль на годину" серед літаків, що беруть участь у культовому повітряному шоу країни. Про це пише The Mirror.

Знімки що інтригують, зроблені під час польоту "Червоних стріл", здивували людей, оскільки на них, нібито було зафіксовано НЛО. Мунеру вдалося сфотографувати чорний об'єкт, який, за його твердженням, був створений завдяки "нелюдському розуму".

"Почалася головна подія, і я був сповнений рішучості зняти аномальний об'єкт поруч з ними, як я робив це багато разів у минулому. Я відразу ж почав фотографувати, насолоджуючись їх барвистим пілотажем. Вони були в небі, як раптом без попередження чорний аномальний об'єкт на величезній швидкості пронісся прямо через середину їхнього строю", — розповів британець.

Мунер додав, що не міг повірити в те, що бачив. На його думку, об'єкт розвивав швидкість не менше 1 000 миль на годину, він пройшов у небезпечній близькості від літаків і зник з поля зору.

"На щастя, мені вдалося зафіксувати цей аномальний об'єкт, що швидко рухається, за допомогою моєї камери Nikon P900, яка була налаштована на серійну зйомку. Я знову, як і в минулі роки, успішно зняв аномальний об'єкт поряд з "Червоними стрілами". Ці інопланетні кораблі постійно літають у нашому небі, коли ж британський уряд визнає присутність інопланетян?", — запитує чоловік.

Інтригуючі знімки, зроблені під час польоту "Червоних стріл" Фото: колаж Фокус

Мунер сказав, що, на його думку, об'єкт був "зондом, керованим не людиною", і він не був єдиним, хто помітив його. Свідок та фотограф Емма Сміт розповіла місцевій пресі, що вона також помітила об'єкт на своїх фотографіях.

"Я збільшила зображення і не могла повірити в те, що бачу. Він був схожий на верхівку, що обертається, і безумовно не був схожий на відомі мені літальні апарати. У мене тільки iPhone, але зум досить пристойний. Я зробила кілька серійних знімків, але об'єкт з'явився тільки на одному", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що у США вивчають понад 500 випадків виявлення НЛО. Повідомляється, що близько 200 невідомих летючих об'єктів, виявлених американцями, не мають надприродного чи незвичайного походження.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють із променями від інопланетних космічних кораблів.