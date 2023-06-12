"Пожирають живцем": муха залізла у вухо чоловіка і відклала яйця поки він спав (фото)

Валдемір Денкаті опинився у критичному стані після того, як личинки почали випадати з його вушної порожнини та потрапляти прямо на обличчя. Чоловікові знадобилася термінова медична допомога.

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У Бразилії Валдемір Денкаті прокинувся від болю і виявив, що муха відклала яйця в його вусі. Про це пише Daily Star.

Чоловік мучився від болю, коли з його вушного каналу висипалися личинки синьогнійної палички. Денкаті знадобилася термінова медична допомога, щоб промити вухо.

4 червня чоловік звернувся до місцевого відділення швидкої допомоги у Бразилії. Личинки випадали з його вушної порожнини та потрапляли прямо на обличчя. Потім його направили до муніципальної лікарні Куяби (HMC), але не прийняли, оскільки він не був зареєстрований у системі охорони здоров'я.

Валдеміра було направлено до іншого закладу, де йому видали новий напрямок, але його знову не прийняли до лікарні.

"У нього з вуха витікає багато рідини, і він відчуває сильний біль", — описала стан чоловіка його дружина Едіана.

Потім він повернувся до відділення невідкладної допомоги, де йому ввели внутрішньовенні препарати та зробили ще одне промивання вуха. Незабаром після цього на особистій консультації у фахівця з'ясувалося, що у вусі Валдеміра вилупилися личинки, і що йому потрібна дорога операція.

Валдемір Денкаті прокинувся від болісного болю Фото: Daily Star

Після чергової поїздки до відділення невідкладної допомоги його знову направили до муніципальної лікарні Куяби, де було ухвалено рішення перевести його до іншої лікарні. Чоловікові потрібна ще одна операція.

"Це зневага. Робітник, який не може розраховувати на державну охорону здоров'я. Проходить ще одна ніч, а все ще нічого немає. Це дуже сумно. Його пожирають живцем", — додала його дружина.

Управління охорони здоров'я Куяби повідомило, що Валдемір все ще перебуває в лікарні, і йому вже зробили операцію з видалення личинок.

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