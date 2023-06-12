"Пожирают заживо": муха залезла в ухо мужчины и отложила яйца пока он спал (фото)

Валдемир Денкати оказался в критическом состоянии после того, как личинки начали выпадать из его ушной полости и попадать прямо на лицо. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь.

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В Бразилии Валдемир Денкати проснулся от мучительной боли и обнаружил, что муха отложила яйца в его ухе. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина мучился от боли, когда из его ушного канала высыпались личинки синегнойной палочки. Денкати потребовалась срочная медицинская помощь, чтобы промыть ухо.

4 июня мужчина обратился в местное отделение скорой помощи в Бразилии. Личинки выпадали из его ушной полости и попадали прямо на лицо. Затем его направили в муниципальную больницу Куябы (HMC), но не приняли, поскольку он не был зарегистрирован в системе здравоохранения.

Валдемир был направлен в другое учреждение, где ему выдали новое направление, но его снова не приняли в больницу.

"У него из уха вытекает много жидкости, и он испытывает сильную боль", — описала состояние мужа его жена Эдиана.

Затем он вернулся в отделение неотложной помощи, где ему ввели внутривенные препараты и сделали еще одно промывание уха. Вскоре после этого на личной консультации у специалиста выяснилось, что в ухе Валдемира вылупились личинки, и что ему потребуется дорогостоящая операция.

Валдемир Денкати проснулся от мучительной боли Фото: Daily Star

После очередной поездки в отделение неотложной помощи его снова направили в муниципальную больницу Куябы, где было принято решение перевести его в другую больницу. Мужчине требуется еще одна операция.

"Это пренебрежение. Рабочий, который не может рассчитывать на государственное здравоохранение. Проходит еще одна ночь, а все еще ничего нет. Это очень печально. Его пожирают заживо", — добавила его жена.

Управление общественного здравоохранения Куябы сообщило, что Валдемир все еще находится в больнице, и ему уже сделали операцию по удалению личинок.

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