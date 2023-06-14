"Почали кричати": виграш у $10 допоміг чоловіку здобути лотерейний джекпот у понад $800 тисяч

Щасливий випадок дозволив американцеві розбагатіти. Миттєвий лотерейний квиток Jackpot Slots приніс йому майже мільйон доларів.

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Американець отримав виграш Club Keno у розмірі 10 доларів та згодом зумів перемогти у лотереї, отримавши джекпот у 886 062 долари. Про це інформує UPI.

Він розповів представникам Мічиганської лотереї, що проводив час зі своїм братом у закладі Good Time Charlie's, "коли прийшла доля". Чоловіки зайшли перекусити та вирішили пограти. Згодом 52-річний житель округу Сент-Клер придбав два квитки Club Keno і виграв 10 доларів.

Він збирався використати виграш, щоб придбати миттєвий квиток. Згодом щасливчик побачив, що джекпот Fast Cash перевищує 800 000 доларів.

"В останню хвилину я вирішив придбати квиток на Jackpot Slots", – зазначив гравець.

Рішення в останню хвилину окупилося в розмірі 886 062 доларів. Він не міг повірити у цей випадок.

"Коли я повернувся до столу, я подивився на квиток і побачив, що ми виграли джекпот. Я показав братові квиток, і ми почали кричати від хвилювання", – зазначив американець.

Нагадаємо, у Бельгії біженець з України виграв у лотерею 500 тисяч євро. Джекпот зірвав молодик у віці від 18 до 24 років. Уточнюється, що він приїхав до Бельгії з Україною рік тому.

У червні стало відомо, що чоловік купив свій перший лотерейний білет і виграв велику суму. Мешканець США сказав, що вперше зіграв у лотерею. Чоловік вирішив зберігати свій виграш. Він додав, що не впевнений, чи купуватиме ще лотерейні білети. Гравець обрав скретч-офф білет Mighty Jumbo Bucks вартістю 10 доларів, який показав приз у 375 000 доларів.

Також Daily Star 8 червня повідомило, що чоловік, який виграв $31 млн у лотерею, наклав на себе руки. Після перемоги Біллі Боб Харрелл одразу ж звільнився з роботи й почав витрачати свій виграш, віддавши десятки тисяч доларів своїй церкві, пожертвувавши 480 індичок нужденним сім'ям на Різдво і розщедрившись на будинки для членів сім'ї.