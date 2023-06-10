"Було чудово": чоловік купив свій перший лотерейний білет і виграв велику суму

Житель США сказав, що вперше зіграв у лотерею. Чоловік поки що зберігає свій виграш. Він додав, що не впевнений, чи купуватиме ще лотерейні білети.

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Чоловік із Південної Кароліни відчув удачу новачка, купивши свій перший у житті лотерейний білет і отримавши приз у розмірі 375 000 доларів.

Американець розповів співробітникам Освітньої лотереї Південної Кароліни, що ніколи не купував лотерейних білетів до свого недавнього візиту до Mini Mart на National Cemetery Road у Флоренції.

Гравець обрав скретч-офф білет Mighty Jumbo Bucks вартістю 10 доларів, який показав приз у 375 000 доларів.

"Це було чудово", — згадує переможець.

Чоловік сказав, що поки що зберігає свій виграш. Він сказав, що не впевнений, чи купуватиме другий лотерейний білет.

"З того часу я не купував жодного", — сказав американець.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без грошей у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів. Чоловік сказав, що планує інвестувати свій виграш.