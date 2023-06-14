Від допомоги відмовилися: у Середземному морі затонуло судно з мігрантами, загинуло 59 людей

Судно, яке потрапило в аварію, вирушило у плавання з міста Торбрук у Лівії на південь від грецького острова Крит. Більшість пасажирів на борту були молодими людьми віком близько 20 років.

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Біля узбережжя Греції затонуло судно, на якому було приблизно 200 осіб. За останніми даними, загинули щонайменше 59 людей, повідомляє Israelinfo.

Судно прямувало до Італії та перевозило близько 200 мігрантів. Корабель, що тонув, виявив літак прикордонної служби у міжнародних водах приблизно в 80 км на південний захід від міста Пілос на півдні Греції.

Влада Греції запропонувала допомогу тим, хто перебував на судні, однак вони відмовилися від неї. За кілька годин після цього судно повністю затонуло.

На цей час вдалося врятувати з води 104 мігранти. Загинули щонайменше 59 людей, 10 людей зникли безвісти. Також ускладнює ситуацію те, що невідома точна кількість людей, які перебували на борту судна.

Судно вийшло у море з міста Тобрук у Лівії, до південного узбережжя грецького острова Крит. Більшість пасажирів були молодими людьми приблизно 20 років.

Як відомо, Лівія є відправною точкою для іммігрантів із різних країн Африки, які прагнуть потрапити до Європи.

Раніше, 28 лютого, Фокус писав про те, що в Італії затонув човен із мігрантами. На борту затонулого човна, який вийшов із Туреччини, були мігранти з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану. Відомо про загибель щонайменше 63 осіб, серед яких 12 дітей, у тому числі немовля.

Нагадаємо, що 17 лютого, на території Болгарії було виявлено вантажівку з тілами 18 нелегальних мігрантів з Афганістану. Афганці знаходилися у спеціальній схованці, розташованій під відсіком із лісоматеріалом. Імовірно, люди померли від ядухи.