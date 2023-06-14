Возили померлих в Україну: в Молдові дозволили будувати крематорії для людей

Уряд країни схвалив проєкт закону про створення крематоріїв для людей, а також процедуру кремації. Громадяни використовують для цього крематорії в сусідніх країнах.

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Міністерка довкілля Йорданка-Родіка Йорданов повідомила, що на території Республіки Молдова немає крематоріїв для людей через відсутність нормативної бази. Громадяни використовують для цього крематорії в Україні та Румунії, повідомляє ipn.md.

Адміністрації цвинтарів і крематоріїв для людей отримають право облаштовувати й надавати зацікавленим особам на основі договору спеціальні місця для зберігання урн із прахом померлих (колумбарії).

Кремація здійснюватиметься лише на підставі свідоцтва про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, з дозволу органів поліції.

Буде заборонено кремацію неопізнаних трупів і померлих, яким не було видано свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує смерть, а також іноземних громадян.

Законодавчу ініціативу належить розглянути й затвердити в парламенті.

Ще у 2018 році було розроблено проєкт, який передбачав будівництво крематорію в столиці. Муніципальна влада Кишинева виділила ділянку землі поблизу столичного цвинтаря Святого Лазаря під будівництво крематорію. Проте, за підсумками обговорення проєкту в парламентських комісіях від будівництва крематорію відмовилися.

7 лютого Фокус повідомляв про те, що в Луганській області окупанти будують стаціонарний крематорій. В окупованому Новопскові окупанти викопали котлован під новий крематорій, де планували спалювати тіла російських воїнів.

У липні 2021 року повідомлялося, що під Санкт-Петербургом знайшли приватну підземну в'язницю та крематорій. Журналісти виявили у Всеволожському районі Ленінградської області величезний бетонний бункер, площа якого складає близько 200 кв. м. Об'єкт розташований приблизно за 40 кілометрів від Санкт-Петербурга.