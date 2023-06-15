Мер зруйнував "французький Стоунхендж", щоб звільнити місце для магазину (фото)

Мер міста Карнак заявив, що отримав погрози розправи після того, як дав свій дозвіл на знесення бульдозером близько 40 каменів, вік яких, як вважається, складав близько 7 тисяч років.

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Олів'є Лепік став "найненависнішою людиною у Франції" після того, як дозволив зруйнувати доісторичні камені, які вважається частиною "французького Стоунхенджа", щоб звільнити місце під магазин товарів для дому. Про це пише The Telegraph.

Мер міста Карнак у Бретані, на заході Франції, заявив, що отримав погрози розправи після того, як дав зелене світло на знесення бульдозером близько 40 каменів, вік яких, як вважається, становив близько 7 тисяч років. Чоловік стверджує, що це була "адміністративна помилка", оскільки він не знав, що вони мають історичну цінність.

Камені були висотою до 100 см і знаходилися приблизно за 1,5 кілометра від головної алеї Карнака. Вони були частиною великого археологічного пам'ятника, який передував Стоунхенджу на тисячу років і включає тисячі стоячих каменів, розкиданих по 27 комунах.

Близько 40 менгірів було знесено бульдозером Фото: The Telegraph

В серпні минулого року мер видав мережі DIY Mr. Bricolage дозвіл на будівництво. З того часу близько 40 менгірів було знесено.

Про їхнє знищення стало відомо від місцевого археолога-аматора Крістіана Обельтца, який виступив проти цього рішення у своєму блозі, а потім про це написала місцева преса.

Мер Лепік зізнався, що не знав про те, що камені вважаються частиною зони спадщини, попри те, що він очолює групу, яка збирається подати заявку на набуття статусу Світової спадщини ЮНЕСКО для 397 мегалітичних об'єктів навколо Карнака.

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.