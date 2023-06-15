У Польщі перевізнику довелося скасувати "рейс до пекла" після скарг віруючих

Пасажири, які їдуть у Хель, більше не зможуть скористатися автобусом 666 після того, як місцевий оператор громадського транспорту змінив номер рейсу

Related video

Після критики з боку релігійних груп місцевий оператор громадського транспорту PKS Gdynia у польському місті Хель змінив номер автобуса, який до цього був відомий як 666. Про це 12 червня повідомили на офіційній Facebook-сторінці перевізника.

"Цього року останні 6 перевертаємо! Уже 24.06.2023 лінія 669 відвезе вас із Гбека, Крокова, Карві, Острува, Ястржа Южб'єй Гури, Розєва, Хлапува, Владислававува, Халупа, Кущиниці, Ястарнії та Юрати до Геля!", — ідеться в повідомленні PKS Gdynia.

Новий номер рейсу – 669. Довгий час туристи та місцеві жителі вважали цей номер невинним жартом, проте деякі люди вважали його образливим для своїх релігійних почуттів.

Після отримання прохань і скарг протягом багатьох років компанія вирішила змінити номер. Новий рейс розпочне свою роботу 24 червня, і якщо пасажири виявлять достатній інтерес, можливе відновлення рейсу 666 у майбутньому.

Водії турбуються, що втратять можливість жартувати про поїздку до пекла. Є припущення щодо можливого повернення номера 666 на інший маршрут, але це може статися не раніше наступного року. Проте, вже зараз виникли скарги на новий номер 69, який пов'язаний із темами кохання та пристрасті.

"Рейс в Пекло"

Хель є магнітом для відпочиваючих, яких приваблюють його піщані пляжі та лісові стежки, які зовсім не схожі на біблійне Пекло (англ. — Hell), яке його назва викликає у свідомості англомовних людей.

Як туристи, так і місцеві жителі давно помітили кумедний бік назви, і для багатьох автобус 666, що позначає число звіра, яке асоціюється з Сатаною, був невинним жартом. Однак не всім це здалося кумедним, і служба зіткнулася з критикою з боку деяких людей, які вважають, що це ображає їхні релігійні почуття.

"Правління прогнулося під вагою листів і прохань, які надходили до нас, можливо, не у великій кількості, але циклічно протягом багатьох років із проханням змінити номер лінії", — сказав Марцін Швачик із місцевої автобусної компанії PKS Gdynia, пише Reuters.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялося, що офіцер Надбужанського прикордонного загону Польщі врятував життя української дитини на митниці. Коли мати помітила, що дитина перестала дихати й почала синіти, вона побігла за допомогою.

Нагадаємо, 2 травня Прикордонна служба Польщі затримала при спробі перетнути кордон громадянина Франції. Чоловік протаранив шлагбаум на митниці. Він пояснив свої дії необхідністю потрапити до РФ.