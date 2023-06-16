Грав близько 10 років: чоловік виграв у лотерею завдяки своїм "щасливим" числам

Чоловік близько 10 років використовував одні й самі цифри для гри в лотерею, які зрештою привели його до перемоги. Він сплатив рахунки, а все інше піде на заощадження.

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У США чоловік зі штату Мериленд виграв у лотерею приз у розмірі 50 000 доларів після того, як протягом майже десяти років використовував один і той же набір цифр для участі у розіграші Bonus Match 5. Про це пише UPI.

Щасливий переможець розповів представникам лотереї Мериленду, що він купив білет вартістю 4 долари з шістьма рядками номерів для участі у розіграші Bonus Match 5 28 травня у магазині Modern Liquors на Іверсон-стріт у Темпл-Хіллз.

На одному з рядків були цифри 5-6-8-23-30.

"Я постійно граю на ті самі номери, роблю це вже багато років", — сказав гравець. За його підрахунками він використовує ці цифри вже близько 10 років.

Ці щасливі числа в результаті було розіграно, що принесло йому приз у розмірі 50 000 доларів. Інший рядок цифр у його квитку приніс йому ще 15 доларів.

Переможець сказав, що планує використати частину призових грошей для оплати рахунків, а решта піде на заощадження.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи і перебував у скрутному становищі.