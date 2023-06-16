"Розбій": Путін не може зрозуміти, через що Захід заморозив активи РФ (відео)

Голова держави-агресора назвав "середньовіччям" санкційну політику світової спільноти стосовно Росії. За його словами, рахунки російських бізнесменів у західних банках відбираються без пояснення причин – "навіть і розмовляти не хочуть".

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У своїй промові на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 16 червня голова Кремля Володимир Путін назвав розбоєм та середньовіччям заморожування рахунків бізнесменів із РФ у закордонних банках. Про це повідомляє ТАРС.

За словами російського лідера, це було зроблено, "порушуючи всі норми власного та міжнародного законодавства".

Путін на ПМЕФ 2023

"Розбій: просто ось, закрили, відібрали й навіть не пояснюють чому, — обурився Путін. — Навіть і розмовляти не хочуть. Середньовіччя якесь!"

Путін також заявив про зміну світопорядку. За його словами, "потворна за своєю суттю неоколоніальна міжнародна система припинила своє існування", і що нібито зміцнюється "багатополярний світовий порядок". Ці слова посилають до того, що США нібито втратили колишні позиції на світовій арені.

Нагадаємо, що 16 червня колишній держсекретар Сполучених Штатів Генрі Кіссінджер заявив, що Путін може втратити владу, якщо російські війська зазнають поразки у війні в Україні. Кіссінджер, якому 27 травня 2023 року, виповнилося 100 років, вважає, що якщо кремлівський режим виведе війська з України, у нього можуть виникнути труднощі з утриманням влади.

Також повідомлялося, що, за оцінками кремлівського керівника, при зростанні ВВП на 2% на рік Росія опиниться серед країн-лідерів світової економіки. За його словами, РФ "сидить на нафтогазовій голці".